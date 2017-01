Paris (www.aktiencheck.de) - Ob auf Ein-Monats-Sicht oder im Zehn-Jahres-Rückblick: Was die Performance angeht, hat der MDAX im Vergleich zum DAX die Nase vorn, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Die robuste Entwicklung des Nebenwerteindex setze sich auch im Jahr 2017 fort. Aktuell eile der 50 Werte umfassende MDAX von Allzeithoch zu Allzeithoch, während der DAX derzeit rund 600 Punkte von seinem Rekordhoch entfernt sei.Zudem seien viele Unternehmen aus der zweiten Reihe in Nischenmärkten aktiv, die nicht nur höhere Margen versprechen würden, sondern auch weniger anfällig für internationale Krisen seien. Dass bei einigen MDAX-Konzernen nach wie vor die Firmengründer einen wichtigen Posten im Unternehmen besetzen würden, denen der langfristige Erfolg wichtiger sei als der kurzfristige, spreche ebenfalls für die zweite Reihe. Vergessen werden dürfe auch nicht, dass DAX-Firmen nur deshalb im Leitindex vertreten seien, weil sie in der Vergangenheit kräftig gewachsen seien - und zwar zu Zeiten ihrer MDAX-Mitgliedschaft. (27.01.2017/ac/a/m)