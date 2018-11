Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die deutschen "midcaps" sehen sich aktuell aufgrund des Bruchs zweier wichtiger Aufwärtstrendlinien sowie des abgeschlossenen Doppeltopps mit zwei bedeutenden Bremsklötzen konfrontiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gestern seien mit dem Abgleiten unter die 38-Monats-Linie (akt. bei 23.543 Punkten) bzw. einem neuen Verlaufstief (22.807 Punkte) weitere negative Weichenstellungen hinzugekommen. Die Indikatoren würden unverändert zur Vorsicht mahnen. Hervorheben möchten die Analysten an dieser Stelle die Toppbildung im Verlauf des RSI. Das Abschlagspotenzial - abgeleitet aus der Höhe der oberen Umkehr im eigentlichen Chartverlauf - lasse sich auf rund 22.000 Punkte taxieren. Nur marginal unter diesem Level warte mit den Hochs der Jahre 2015/2016 der nächste horizontale Rückzugsbereich, welcher zusätzlich durch das 23,6%-Fibonacci-Retracement des gesamten Aufwärtsimpulses seit 2009 (22.001 Punkte) untermauert werde. Für bemerkenswert würden die Analysten zusätzlich den Ratio-Chart zwischen dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und dem MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) halten. Mittlerweile sei hier der Trend seit 2000 gebrochen worden, so dass die lange Phase der Outperformance der "midcaps" Geschichte sein dürfte. Sowohl relativ als auch absolut stehe der MDAX deshalb vor herausfordernden Wochen. (21.11.2018/ac/a/m)



