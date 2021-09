Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die DAX®-Erweiterung von 30 auf 40 Indexmitglieder hat auch Auswirkungen auf dem MDAX® (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Da das midcap-Barometer in Zukunft nur noch 50 Titel umfassen werde, komme die 2. deutsche Börsenreihe in Zukunft fokussierter daher. Charttechnisch präsentiere sich der MDAX® durchaus angeschlagen: Nach dem Pendeln um die Marke von 36.000 Punkten in den letzten Wochen hätten sich zuletzt Gewinnmitnahmen durchgesetzt. Besonders die Kursschwäche am vergangenen Freitag hinterlasse Spuren. So stehe auf Wochenbasis ein Schlusskurs nahezu auf Wochentief (35.293 Punkte) zu Buche. Die Indikatoren würden die jüngsten Kursabschläge mit negativen Weichenstellungen quittieren: Zu der negativen Divergenz der letzten Monate komme beim MACD seit letzter Woche ein handfestes Ausstiegssignal. Im Verlauf des RSI liege zudem eine Topbildung und der Bruch des Aufwärtstrends seit März 2020 vor. Vor diesem Hintergrund dürfte der steilen Haussetrend seit Herbst vergangenen Jahres im eigentlichen Chartverlauf nicht zu halten sein. Das Julitief (33.647 Punkte) sowie die 38-Wochen-Linie (akt. bei 33.302 Punkten) würden danach die nächsten Unterstützungen bilden. (20.09.2021/ac/a/m)



