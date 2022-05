Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In ihrer letzten Analyse des MDAX® (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) hatten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt den massiven Unterstützungscharakter der Bastion bei rund 27.500 Punkten hervorgehoben ("HSBC Daily Trading" vom 9. Mai).



Diese Kernhaltezone hätten die deutschen "mid caps" zuletzt zwei Mal einer Belastungsprobe unterzogen. Die jüngsten beiden Lows bei 27.387/27.640 Punkten würden nun die Option auf Ausprägung eines möglichen Doppelbodens bieten. Zwei Aspekte würden dabei eine wichtige Rolle spielen: Zum einen habe der MDAX® auf dieser Basis zuletzt ein "Hammer"-Umkehrmuster ausgebildet. Zum anderen habe die langfristige Glättungslinie der letzten 200 Wochen (akt. bei 28.437 Punkten) im März und Mai als zuverlässiger Halt gedient. Was aus charttechnischer Sicht derzeit noch fehle, sei ein nachhaltiger Sprung über das Vor-Corona-Hoch bei 29.438 Punkten, denn diese konstruktive Weichenstellung würde einem möglichen Entspannungsszenario zusätzlichen Nachdruck verleihen. Interessant sei derzeit auch der Blick auf die quantitativen Indikatoren. Während der MACD historisch niedrig notiere - und zwar fast auf Allzeittief von 2020 -, arbeite der RSI an einem Bruch des Abwärtstrends seit Herbst vergangenen Jahres. (24.05.2022/ac/a/m)



