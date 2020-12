Ausgehend vom deutlich darunter liegenden aktuellen Kursniveau in Höhe von 0,38 EUR vergibt Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" und sieht die MBH-Aktie als deutlich unterbewertet an. (Analyse vom 17.12.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die MBH Corporation plc (ISIN: GB00BF1GH114, WKN: A2JDGJ, Ticker-Symbol: M8H) ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. (17.12.2020/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MBH-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von MBH Corporation plc (ISIN: GB00BF1GH114, WKN: A2JDGJ, Ticker-Symbol: M8H) weiterhin mit einem "kaufen"-Rating ein.Die MBH Corporation plc (kurz: MBH) habe gegenüber der letzten Researchstudie der GBC AG (Studie vom 08.10.2020), wie auch schon im bisherigen Jahresverlauf, eine unverändert hohe Akquisitionsaktivität ausgewiesen. Am 30. Oktober habe die Gesellschaft mit dem Erwerb von 100% Anteile an der australischen Cobul Constructions ("Cobul") das Bausegment weiter gestärkt. Die in 2001 gegründete Cobul trete vornehmlich als Projektierer von Gewerbeobjekten hauptsächlich des öffentlichen Sektors auf. Gemäß Angaben des MBH-Managements lägen die durchschnittlichen jährlichen Umsätze der vergangenen Geschäftsjahre bei 11,6 Mio. AUD (6,5 Mio. GBP) und zum 30.09.2020 weise das Unternehmen ein 12-Monats-EBIT in Höhe von 2,7 Mio. AUD (1,5 Mio. GBP) auf. Der Kaufpreis von bis zu 8,0 Mio. GBP solle in erster Linie durch die gelistete 5,0%-Wandelanleihe bezahlt werden. Nur ein kleiner Teil solle durch die Ausgabe von MBH-Aktien gezahlt werden.Mitte November 2020 sei mit dem Erwerb der NVQ Nail & Beauty Specialists Training Academy Ltd ("NVQ") die zehnte Akquisition des laufenden Geschäftsjahres erfolgt. Mit im vergangenen Geschäftsjahr (Geschäftsjahresende März 2020) erwirtschafteten Umsatzerlösen in Höhe von 0,3 Mio. GBP und einem positiven Ergebnisniveau handle es sich bei dieser Gesellschaft um eine vergleichsweise kleinere Akquisition. Es sei ein strategischer Erwerb, da die NVQ bereits im Vorfeld mit der zur MBH-Gruppe gehörenden Acacia Training zusammengearbeitet habe. Entsprechend werde diese unter Acacia Training angesiedelt. Der Kaufpreis in Höhe von etwa 0,6 Mio. GBP werde ausschließlich über die Ausgabe von Wandelanleihen gedeckt.Am 26. November habe MBH die weitere Stärkung des Bildungssegments durch den Erwerb der Academy One Group, einem führenden Anbieter von Sportausbildungsprogrammen gemeldet. Im vergangenen Geschäftsjahr (Geschäftsjahresende 31. März 2020) habe Academy One einen Umsatz in Höhe von 3,7 Mio. GBP erreicht und dürfte nach Erachten des Analysten ein positives Ergebnisniveau aufweisen. Auch bei diesem Erwerb werde der Gesamtkaufpreis in Höhe von bis zu 3,0 Mio. GBP größtenteils über eine börsennotierte Anleihe entrichtet.In seiner letzten Researchstudie vom Oktober 2020 habe der Analyst lediglich den Erwerb von zwei weiteren Gesellschaften unterstellt, womit diese Annahme nun übertroffen worden sei. Demzufolge passe der Analyst seine Umsatzschätzungen für das laufende und, auf Basis der höheren Prognosen, für die kommenden Geschäftsjahre nach oben an. Zeitgleich nehme er eine Reduktion seiner Ergebnisprognosen für 2020 vor. Diese seien als Folge des unter den Erwartungen liegenden Bausektors zu verstehen, welcher insbesondere von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie betroffen gewesen sei. Zwei Lock-Downs in Großbritannien und die stärkeren Restriktionen in Neuseeland hätten zu Projektverschiebungen in das kommende Geschäftsjahr geführt.Filker habe im Rahmen seines aktualisierten DCF-Bewertungsmodells ein neues Kursziel in Höhe von 1,64 GBP (bisher: 1,55 GBP) bzw. 1,82 EUR je Aktie ermittelt. Die leichte Kurszielsteigerung sei eine Folge seiner höheren Umsatzprognosen für das laufende und für die kommenden Geschäftsjahre. Der Analyst gehe zudem davon aus, dass die verschobenen Aufträge im Bausegment im kommenden Geschäftsjahr abgearbeitet werden könnten.