Die MBH Corporation plc (ISIN: GB00BF1GH114, WKN: A2JDGJ, Ticker-Symbol: M8H) ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. (30.03.2020/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MBH-Aktienanalyse von der GBC AG:Dario Maugeri und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von MBH Corporation plc (ISIN: GB00BF1GH114, WKN: A2JDGJ, Ticker-Symbol: M8H) mit einem "kaufen"-Rating ein.Die MBH Corporation PLC ("MBH") sei eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die durch eine Agglomerationsmethode wertsteigernde Übernahmen durchführe. Ausgewählte kleine bis mittelgroße Unternehmen würden in der Regel durch den Tausch von Unternehmensanteilen gegen eine Neuemission von MBH-Aktien vollständig übernommen. Unter dem Dach einer börsennotierten Holdinggesellschaft würden die Tochtergesellschaften Liquidität, Skaleneffekte und potenzielle Synergien gewinnen. Anders als bei Private-Equity-Fonds würden die ehemaligen Geschäftsinhaber in Bezug auf Management und Strategien nahezu unabhängig bleiben und würden auch Anreize für weitere Erfolge auf einzelbetrieblicher Ebene erhalten.MBH plc biete damit als Anlageinstrument Anlegern die Möglichkeit in kleine profitable internationale Unternehmen zu investieren. Gegenwärtig umfasse das Portfolio von MBH elf Tochtergesellschaften in fünf Segmenten mit lokalen Unternehmen im Vereinigten Königreich, in Neuseeland, Papua-Neuguinea, den Pazifischen Inseln und Südostasien.Die Übernahmen würden dabei in einer wertsteigernden Weise durchgeführt. Nach einem intensiven Auswahlprozess, Audit- und Due-Diligence-Verfahren würden die Zielunternehmen durch die Ausgabe neuer MBH-Aktien vollständig (100%) übernommen. Darüber hinaus komme für neue Beteiligungen auch Fremdkapital zum Einsatz, wenngleich bislang der Großteil der Beteiligungen durch die Ausgabe von MBH-Aktien finanziert worden sei. Die Integration der übernommenen Unternehmen erfolge effizient und effektiv, indem versucht werde, Synergien zu schaffen und damit letztlich den Gesamtwert der zusammengefassten Einheiten zu steigern (d.h. die Pro-Forma-Zahlen der Gruppe zu erhöhen).Geschäftsinhaber, die sich an MBH wenden würden, würden in der Regel ausgereifte Unternehmen führen und nach neuen Entwicklungsschritten oder Skalierungsmöglichkeiten für ihre Gesellschaften suchen. Sie würden die Tochtergesellschaften weiter führen und hätten die Möglichkeit, sich als Teil einer PLC an größeren Projekten zu beteiligen. Auf diesem Weg könne das Vermögen ausgeschöpft werden, indem die Grenzen und Einschränkungen der Tochtergesellschaften (d. h. Barmittel oder Schlüsselpersonen) durchbrochen würden, so dass sie die nächste Ebene erreichen würden. MBH verstehe sich auch als Netzwerk, das Erfahrungen und Informationen zur Verfügung stelle und interne Angelegenheiten zwischen den verschiedenen Tochtergesellschaften überwache. Dieser Ansatz habe auch das Potenzial, KMU in verschiedenen Märkten oder Standorten einzuführen.Dabei habe die MBH in den vergangenen Berichtsperioden eine sehr hohe M&A-Aktivität aufgezeigt. Die seit 2018 erworbenen elf Beteiligungen würden derzeit einen pro-Forma-Umsatz von über 120 Mio. GBP und ein Pro-Forma-EBITDA in Höhe von über 11 Mio. GBP aufweisen. Demgegenüber stehe derzeit aber eine Marktkapitalisierung der MBH in Höhe von lediglich 18,4 Mio. GBP, womit sich sehr attraktive Multiples ergeben würden. Die Analysten hätten ein Kursziel von 1,95 EUR (1,66 GBP) ermittelt, welches deutlich über dem aktuellen Aktienkurs von 0,51 EUR (0,46 GBP) liege.Für die Berechnung ihres Kursziels hätten die Analysten dabei für die kommenden drei Geschäftsjahre zehn Übernahmen pro Jahr sowie ein erhebliches organisches Wachstum bei den bestehenden Beteiligungen angenommen. In 2020 seien bereits zwei Übernahmen getätigt worden.