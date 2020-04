Inzwischen notiert die MBB-Aktie bereits wieder bei 60 Euro, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Behalte der "GBC-Insiderindikator" recht, dürfte sich dieser Vertrauensbeweis schon in einigen Monaten rentieren - für alle investierten Anleger. (Analyse vom 21.04.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze MBB-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MBB-Aktie:

61,40 EUR -1,29% (21.04.2020, 14:15)



Tradegate-Aktienkurs MBB-Aktie:

61,20 EUR -1,29% (21.04.2020, 13:54)



ISIN MBB-Aktie:

DE000A0ETBQ4



WKN MBB-Aktie:

A0ETBQ



Ticker-Symbol MBB-Aktie:

MBB



Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (21.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) unter die Lupe.Das Coronavirus habe die Aktienmärkte noch immer fest im Griff. Während viele Investoren ihre Positionen zuletzt im großen Stil abgestoßen hätten, hätten einige Führungskräfte den Kurseinbruch genutzt, um Papiere ihrer Unternehmen zu kaufen. Im DAX steche vor allem HeidelbergCement hervor. Aber auch bei den Nebenwerten hätten die Firmenlenker während des Corona-Crashs beherzt zugegriffen.Einer dieser Nebenwerte sei die inhabergeführte Industrieholding MBB. Im Vorjahr habe MBB die Prognosen für Umsatz und EBITDA übertroffen. Auch im laufenden Jahr wolle man auf Wachstumskurs bleiben. In Summe rechne MBB-Vorstand Christof Nesemeier mit einem Umsatz von mehr als 660 Mio. Euro (Vorjahr: 592 Mio. Euro). Bei einer bereinigten Marge von acht bis zehn Prozent könnte das EBITDA am Ende sogar nur leicht unter dem Vorjahreswert von 68 Mio. Euro herauskommen - auch wenn eine detaillierte Einschätzung wegen der Pandemie nur bedingt möglich sei.Vor allem die beiden im Vorjahr vollzogenen Zukäufe könnten sich als Impulsgeber herausstellen. Mit Vorwerk (Anteil: 60 Prozent) sei MBB der Einstieg in den Pipeline- und Anlagenbau für Gas- und Stromnetze gelungen. Durch die Akquisition der margenstarken Bohlen & Doyen durch Vorwerk sei das boomende Segment "Energieinfrastruktur" weiter gestärkt worden. Beide Neulinge würden 2020 zum ersten Mal für ein komplettes Jahr entsprechende Umsatz- und Ergebnisbeiträge beisteuern.Aber auch der Tissue-Produzent Hanke (Servietten, Toilettenpapier unter der Marke "aha" - Anteil 96 Prozent) dürfte nicht nur dank der Hamsterkäufe steigende Cashflows produzieren. Auf der anderen Seite seien die 38-prozentige Tochter Aumann und die ebenfalls börsennotierte Delignit (76 Prozent) zu nennen. Als Zulieferer für die Automobilindustrie dürfte das Duo die Auswirkungen der Coronakrise besonders zu spüren bekommen - inklusive Streichung der Dividenden.Ebenfalls positiv: Das Unternehmen verfüge über eine Nettoliquidität von 184,5 Mio. Euro (31 Euro je Aktie) - rechne man die Liquidität der Beteiligungen anteilig mit dazu, komme man sogar auf rund 250 Mio. Euro (42 Euro je Aktie). Zum Vergleich: Der gesamte MBB-Konzern sei an der Börse nur 360 Mio. Euro wert. Gut die Hälfte der Marktkapitalisierung seien damit mit Cash hinterlegt.Im Worst Case könnte die Mutter den recht gut ausgestatteten Beteiligungen bei einer Verschärfung der Coronakrise unter die Arme greifen. Darüber hinaus habe MBB ein Aktienrückkauf gestartet. Am Ende könnte MBB aber auch den Preisverfall am Markt nutzen, um die Zahl der Beteiligungen gezielt zu erweitern. Nesemeier und Co dürften bereits alle Sinne geschärft haben.Neben diversen Verwaltungsratsmitgliedern habe auch Vorstand und Großaktionär Nesemeier den Rücksetzer im März und Anfang April im großen Stil genutzt, um eigene Aktie im Bereich zwischen 45 und 50 Euro zu kaufen und seinen Anteil von rund 32 Prozent aufzustocken.