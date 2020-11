Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (13.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) unter die Lupe.Trotz aller Herausforderungen durch die Corona-Pandemie habe MBB den Umsatz und Gewinn in den ersten neun Monaten 2020 erhöht. Damit nicht genug: Die Industrieholding, die mit ihren Beteiligungen von einigen Megatrends profitiere, könnte schon bald eine weitere Tochter an die Börse bringen.MBB habe den Umsatz in den ersten neun Monaten um 25,2 Prozent auf 510,6 Mio. Euro steigern können. Das bereinigte EBITDA sei um 30,8 Prozent auf 52,8 Mio. Euro geklettert. Daraus resultiere eine Marge von 10,4 Prozent. In Q3 habe diese sogar bei starken 13,4 Prozent gelegen.Besonders stark: die Entwicklung der vor gut einem Jahr erworbenen Friedrich Vorwerk (MBB-Anteil: 60 Prozent). Die Tochter habe einen Umsatz von 221,9 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von 17,8 Prozent erreicht. Mit Friedrich Vorwerk sei MBB der Einstieg in den Pipeline- und Anlagenbau für Gas- und Stromnetze gelungen. Durch die anschließende Add-on-Akquisition der margenstarken Bohlen & Doyen durch Vorwerk sei das boomende Segment "Energie-Infrastruktur" weiter gestärkt worden.Um das starke Wachstum weiter zu beschleunigen, prüfe die Friedrich Vorwerk derzeit mögliche Wachstumsoptionen, zu denen auch ein Börsengang gehören könne. Dazu müsse die Firma aus Sicht des AKTIONÄR aber noch die richtige kritische Größe erreichen und MBB möglicherweise seinen Anteil von 60 Prozent noch erhöhen. Gut möglich, dass das IPO im kommenden Jahr komme. Die Investoren dürften Schlange stehen. Mit den Automobilzulieferern Aumann (Anteil: 40 Prozent) und Delignit (76 Prozent) habe MBB bereits zwei börsennotierte Töchter im Portfolio.Mit einer gut gefüllten Firmenkasse (181,5 Mio. Euro/30 Euro je Aktie) könnten auf Sicht auch weitere Schätze ins MBB-Portfolio wandern, um so der für 2025 geplanten Umsatzmilliarde näher zu kommen. Im laufenden Jahr rechne das Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 660 Mio. Euro (Vorjahr: 592 Mio. Euro). Bei einer bereinigten Marge von acht bis zehn Prozent könnte das EBITDA am Ende sogar nur leicht unter dem Vorjahreswert von 68 Mio. Euro herauskommen.DER AKTIONÄR halte an seinem Fazit fest: Das Interesse an der MBB-Aktie dürfte in den nächsten Monaten steigen - mit oder ohne Vorwerk-Börsengang. Rechnet man den möglichen Wert aller MBB-Beteiligungen unter Berücksichtigung der üblichen Multiplen zusammen, könnte die Aktie in den kommenden Monaten in dreistellige Kursregionen vorstoßen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.11.2020)