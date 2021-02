Xetra-Aktienkurs MBB-Aktie:

138,50 EUR -2,12% (04.02.2021, 11:29)



Tradegate-Aktienkurs MBB-Aktie:

139,00 EUR -1,07% (04.02.2021, 11:42)



ISIN MBB-Aktie:

DE000A0ETBQ4



WKN MBB-Aktie:

A0ETBQ



Ticker-Symbol MBB-Aktie:

MBB



Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (04.02.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MBB: Heiße Spekulation! AktienanalyseDie Beteiligungsgesellschaft MBB (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) steigerte nach ersten Einschätzungen des Managements im Geschäftsjahr 2020 den Umsatz um etwa 16 Prozent auf mehr als 685 Mio. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das bereinigte EBITDA habe bei mehr als 83 Mio. Euro gelegen, was einem Anstieg von rund 23 Prozent entspreche. MBB habe damit die ursprünglichen Prognosen deutlich übertroffen. Getragen worden sei das Wachstum insbesondere durch die starke Entwicklung von Friedrich Vorwerk. Als führender Anbieter im Bereich der Energieinfrastruktur für den Gas-, Strom- und Wasserstoffmarkt, profitiere das Unternehmen von hohen Investitionen im Zuge der Energiewende. Nach ersten Einschätzungen des Managements habe der Umsatz von Friedrich Vorwerk im Geschäftsjahr 2020 rund 291 Mio. Euro erreicht. Das bereinigte EBITDA habe auf über 58 Mio. Euro gesteigert werden können. Friedrich Vorwerk sei mit einem Rekord-Auftragsbestand von mehr als 306 Mio. Euro in das neue Jahr gestartet, wovon bereits etwa sieben Prozent auf Anwendungen im Bereich Wasserstoff entfallen würden.Derzeit prüfe Friedrich Vorwerk mögliche Wachstumsoptionen, zu denen auch ein Börsengang zähle. In Marktkreisen werde spekuliert, dass Vorwerk dabei mit bis zu 800 Mio. Euro bewertet werden könnte. 60 Prozent davon würden auf die Muttergesellschaft entfallen. Rechnet man die Anteile an den börsennotierten Töchtern Aumann (40 Prozent) und Delignit (76 Prozent) sowie die Nettoliquidität und die restlichen Beteiligungen hinzu, übersteigt der Wert von MBB (circa 1.065 Mio. Euro) die derzeitige Marktkapitalisierung von 823 Mio. Euro deutlich, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 04/2021)Börsenplätze MBB-Aktie: