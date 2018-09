Börsenplätze MBB-Aktie:



Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (14.09.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB).Die Guidance 2018 habe Bestand, wenn die sechs Töchter des Berliner Beteiligungsunternehmens MBB SE auch im H2/18 weiterwachsen würden. Ein höheres Erlösniveau als in H1/18 scheine nach Ansicht der Fachanalysten von EQUI.TS GmbH realistisch; wofür der aktuelle Wachstumstrend und das typischen Saisonmuster sprechen würden.H1/18 habe bei der Topline"übererfüllt"; die Kostenseite dagegen habe "überrascht": Konzern-Umsatz/-EBITDA und -EBIT seien auf EUR 240,2 Mio. (+23,9%) bzw. auf EUR 26,2 Mio. (+24,7%) und EUR 18,9 Mio. (+14,8%) gestiegen. In H1/18 habe im Segment Technische Applikationen ("TA") - mit Aumann AG und Delignit AG - eine höhere Profitabilität als erwartet erzielt werden können, während im Segment Industrieproduktion ("IP") gestiegene Rohstoffpreise die Profitabilität insbesondere in Q2/18 belastet hätten. Die Verkaufspreise würden nun sukzessive an die gestiegenen Rohstoffkosten angepasst, so die Einschätzung der Aktienexperten. Zeitgleich sei bei der Entwicklung von Zellstoff- und Chemikalienpreise (für Hanke, OBO und CT formpolster) eine Stabilisierung zu erwarten.Die jetzt nachjustierte EQUI.TS-Schätzung lasse den Zielkurs steigen. In den kommenden Wochen werde die operative Visibilität steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link