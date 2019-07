Nach der deutlichen Korrektur in der Aktie raten die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" erneut zum Kauf von MBB. (Analyse vom 30.07.2019)



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (30.07.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) zu kaufen.Die schwache Entwicklung der Autoindustrie habe nunmehr auch den Maschinen- und Anlagenbauer Aumann hart erwischt. An der Gesellschaft halte MBB einen Anteil von 38%. Diese Beteiligung sei zweifelsfrei die wichtigste und größte. Aumann-CEO Rolf Beckhoff rechne in 2019 lediglich noch mit einem Umsatz zwischen 240 und 260 Mio. Euro, nachdem er einst einen Umsatz von mehr als 290 Mio. Euro für dieses Jahr in Aussicht gestellt habe sowie eine Steigerung des Vorjahres-EBITs von 29,3 Mio. Euro.Nunmehr erwarte Aumann ein bereinigtes EBIT von bis zu 22 Mio. Euro, was sich allerdings auch noch bis auf ein bereinigtes EBIT von 16 Mio. Euro reduzieren könne. Sei Aumann in den beiden Vorjahren noch ein Segen für MBB gewesen, sei es dieses Jahr Fluch. Keine Panik allerdings bei MBB-CEO Christof Nesemeier. "Wir sind weiterhin fest von Aumann und der technologischen Wettbewerbsfähigkeit im Bereich E-Mobilität überzeugt. Hier geht es um sehr hohe Projektvolumina im Rahmen einer industriellen Revolution, für die Aumann als potentieller Lieferant in Frage kommt. Ich gehe deshalb fest davon aus, dass die Firma auch zukünftig davon profitiert und im Bereich E-Mobilität weiterwachsen kann", so Nesemeier im Gespräch mit der Vorstandswoche. Dennoch herrsche derzeit insgesamt eine massive Zurückhaltung der Autohersteller gegenüber ihren Lieferanten. "Das ist vor allem im klassischen Geschäft außerordentlich, wie ich es in dieser Form auch selten erlebt habe", ergänze Nesemeier.Besorgniserregend erscheine derzeit in erster Linie der schwache Auftragseingang von 85 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2019. "Sollte sich das in der Form im 2. Halbjahr fortsetzen, würde das Unternehmen auch 2020 nicht wachsen." Da Aumann jedoch kaum Capex benötige und weiterhin finanzstark sei, müsse sich MBB erst einmal keine größeren Sorgen machen. "Die Pipeline im Bereich E-Mobilität ist stark und Aumann ist finanziell einer der stärksten Player im Markt. Ich müsste mir nur Sorgen machen, wenn die E-Mobilität oder auch die Brennstoffzelle sich als Irrweg herausstellen sollten. Dann hätten wir ein Problem", erkläre der MBB-Chef. Etwa 40% der Einnahmen entfallen in etwa auf den Bereich Elektromobilität. Der Rest auf das klassische Automobilgeschäft, was herausfordernd bleiben werde. Es sei ein wenig wie in die Glaskugel schauen, aber für MBB wäre eine Aufstockung der Beteiligung derzeit eine Option."Der Markt ist sehr volatil und niemand kann wissen, ob wir das Ende der Phase niedriger Auftragseingänge bei Aumann schon gesehen haben." Gleichwohl würden weiterhin sehr hohe Multiples für kleinere E-Mobility- Player am Markt bezahlt. "Unter diesem Aspekt ist Aumann derzeit eigentlich viel zu preiswert. Die derzeitigen Kursniveaus lassen uns deshalb natürlich über eine Erhöhung unseres Anteils am Unternehmen nachdenken. Eine Entscheidung dazu gibt es aber nicht", sage der CEO.Kürzlich habe Nesemeier das Portfolio mit einem Zukauf gestärkt. MBB habe 60% an Friedrich Vorwerk gekauft. Das sei ein Tief-, Rohr- und Anlagenbauspezialist für erdverlegte Gas-, Öl- und Stromtrassen. "Vorwerk betreibt ein sehr schönes Geschäft, was wenig abhängig von der Konjunktur ist und durch die Verlegung der Grundtrassen im Rahmen der Energiewende ein Infrastrukturgeschäft ist." Die Firma habe 2018 einen Umsatz von gut 100 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von über 10% erzielt. Für den Anteil von 60% dürfte MBB ein mittleres, einstelliges EBIT bezahlt haben. Schätzungsweise zwischen 25 und 30 Mio. Euro.Nach dem Investment in Vorwerk und dem Aktienrückkaufangebot zu 96 Euro je Aktie an alle Aktionäre, das quasi eine Sonderauszahlung von über 60 Mio. Euro an die Anteilseigner dargestellt habe, beziffere Nesemeier den Barbestand in der Holding auf 170 bis 180 Mio. Euro. "Wir haben unverändert eine sehr gute Cash-Position, die uns alle Optionen offenhält, jederzeit das Portfolio auszubauen." Aktuell würden die Anteilsscheine von MBB bei rund 60 Euro handeln. Der Börsenwert: 360 Mio. Euro. Fast die Hälfte des Börsenwertes sei mit Cash unterfüttert. Der Wert an Aumann sei aktuell über 80 Mio. Euro schwer und der Anteil an Delignit bringe es auf ca. 45 Mio. Euro. DTS dürfte locker für einen Wert von bis zu 100 Mio. Euro stehen. Die neue Übernahme von Vorwerk gebe es gratis obendrauf. Sollte es nicht zu einer drastischen Rezession kommen und Aumann perspektivisch von der Elektromobilität profitieren, seien die aktuellen Kurse von MBB ein Schnäppchen.Nesemeier und sein Gründerkollege Gert-Maria Freimuth, die beim Aktienrückkaufangebot voll mitgezogen hätten, würden weiterhin einen Anteil von 64% an MBB halten. Das aktuelle Kursniveau locke Nesemeier bereits wieder an. "Der aktuelle Kurs ist unter dem Gesichtspunkt Chance/Risiko schon sehr interessant. Es macht aber keinen Sinn, dass wir die Aktie hundertstückweise über die Börse zurückkaufen. Sollte sich allerdings jemand auf aktuellem Kursniveau von einem Paket trennen wollen, sind wir daran interessiert", sage Nesemeier.