89,15 EUR +0,88% (24.03.2017, 09:29)



90,10 EUR +2,39% (24.03.2017, 09:47)



DE000A0ETBQ4



A0ETBQ



MBB



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (24.03.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB).Das IPO der Aumann AG sei ein spektakulärer Erfolg für MBB. Das Management habe frühzeitig auf den Megatrend Elektromobilität gesetzt und einen Anbieter geschaffen, der als Spezialist für Schlüsselkomponenten der Produktion und für die Konfiguration der Fertigungstechnik vom Ausbau der Produktionskapazitäten in diesem Sektor massiv profitieren könnte. Die hohe Nachfrage zum Börsengang und der Marktwert in Höhe von 588 Mio. Euro würden das hohe Wertschöpfungspotenzial belegen, das der MBB-Tochter künftig zugetraut werde.Die Beteiligungsgesellschaft habe das IPO genutzt, um die Voraussetzungen für ein künftig wieder besser austariertes Portfolio zu schaffen. Mit einem Umsatzanteil von 47 Prozent in 2016 habe Aumann zuletzt ein deutliches Übergewicht gehabt. Nun habe MBB Anteile für netto ca. 167 Mio. Euro platziert und könne diese Mittel in andere Bereiche investieren.Die Transaktion werde auch zu einer Gewinnvervielfachung im laufenden Jahr führen, allein die sonstigen betrieblichen Erträge aus dem Anteilsverkauf dürften sich auf rund 150 Mio. Euro belaufen. Jakubowski habe das in seinem Modell berücksichtigt und sehe den fairen Wert von MBB nun bei 99,10 Euro.Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, bewertet die MBB-Aktie weiterhin mit "buy". (Analyse vom 24.03.2017)