Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs liegt ein hohes Kurspotenzial in Höhe von über 50% vor und Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben der M1 Kliniken-Aktie daher das Rating "kaufen". (Analyse vom 10.01.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8, WKN: A0STSQ, Ticker-Symbol: M12) ist der führende Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchstem Qualitätsstandard an. Unter den Marken "M1 Med Beauty", "M1 Laser" und "M1 Dental" werden derzeit an mehr als 25 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Darüber hinaus vermarktet die Gruppe unter den Marken "M1 Select" und "M1 Aesthetics" hochwertige Produkte an private Kunden sowie Ärzte, Apotheken und Großhändler. www.m1-kliniken.de. (13.01.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - M1 Kliniken-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8, WKN: A0STSQ, Ticker-Symbol: M12).Die M1 Kliniken-Gruppe betreibe medizinische Fachzentren für ästhetische und plastische Chirurgie an Standorten in bevölkerungsreichen Gebieten innerhalb Deutschlands. In diesem Bereich decke das Unternehmen in hoch spezialisiertes Spektrum an schönheitsmedizinischen Behandlungen ab, die durch erfahrene Ärzte in höchster Qualität und zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen durchgeführt würden. Die Tochtergesellschaft M1 Aesthetics GmbH sei auf den Einkauf und die Distribution pharmazeutischer, medizinischer und medizintechnischer Produkte für die ästhetische Medizin, plastische Chirurgie und kosmetische Dermatologie spezialisiert.Die ersten sechs Monate 2019 würden sich in die bisherige von einem anhaltenden Wachstum geprägte Geschäftsentwicklung der M1 Kliniken AG einreihen. Mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 13,9% auf 32,93 Mio. EUR sei zwar eine gute Basis für das Erreichen der 2019er Umsatzprognosen der Analysten (81,75 Mio. EUR; +25,3%) gelegt worden, im zweiten Halbjahr 2019 müsse aber noch ein deutlicher Ausbau der Umsatzerlöse erreicht werden.Die Analysten würden davon ausgehen, dass insbesondere die in 2019 neu hinzugekommenen vier Behandlungszentren erst im zweiten Halbjahr nennenswerte Umsatzbeiträge leisten würden. Darüber hinaus würden sich derzeit weitere Behandlungszentren in der Eröffnungsphase befinden, woraus sich ebenfalls positive Impulse für die Konzern-Umsätze ergeben dürften. Parallel zu den Neueröffnungen plane die Gesellschaft zudem die Behandlungskapazitäten der bestehenden Standorte auszuweiten, was vergleichsweise zeitnah umgesetzt werden könne. Schließlich sollten die in der Regel deutlich volumenstärkeren Handelsumsätze in der zweiten Jahreshälfte zulegen.Über das Gesamtjahr 2019 hinweg habe die M1 Kliniken AG insgesamt zwölf neue Fachzentren eröffnet und damit die Anzahl der betriebenen Standorte auf 36 erhöht, womit die Zielerreichung der geplanten 50 Zentren zum Ende 2020 realistisch sei. Besonders im Fokus stehe dabei die Auslandsexpansion. Nachdem Ende 2018 in Wien der erste Standort außerhalb Deutschlands eröffnet worden sei, seien in den vergangenen Monaten sieben weitere (Linz, Amsterdam, Rotterdam, Zürich, Sydney, Melbourne, Brisbane) hinzugekommen.Künftig solle zudem der Handel mit eigenen Produkten unter der Marke M1 Select an Bedeutung gewinnen. Die derzeit über eigene Onlinekanäle sowie über das Kliniknetzwerk vertriebenen hochwertigen Kosmetikprodukte sollten sukzessive stärker für den Vertrieb im B2C-Bereich positioniert werden. Hier sollten beispielsweise durch die mittelfristig geplante Platzierung im stationären Handel neue Umsatzpotenziale erschlossen werden.Künftig dürfte die M1 Kliniken AG unverändert zweistellige Wachstumsraten beim Umsatz erreichen. Als Basis hierfür seien die geplanten bzw. zum Teil bereits umgesetzten Standorterweiterungen, das ausgeweitete Behandlungsangebot sowie das Anlaufen des B2B-Geschäftes enthalten. Beim EBIT würden die Analysten weiterhin zunächst von einem nur unterproportionalen Anstieg ausgehen, was den Anlaufkosten für die neuen Kliniken geschuldet sei. Erst ab 2021 sollten wieder steigende EBIT-Margenniveaus erreicht werden. Auf Basis dieser Prognosen hätten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 21,30 EUR ermittelt.