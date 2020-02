Börsenplätze Lyft-Aktie:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (12.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fahrdienstvermittlers Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) unter die Lupe.Lyft habe gestern Abend nach Börsenschluss Q4-Zahlen publiziert. Obwohl diese alles in allem gut ausgefallen seien, sei der US-Titel daraufhin um fast sechs Prozent gefallen.Auf den ersten Blick sei der Kursrückfall verwunderlich gewesen, denn die Prognosen der Analysten seien größtenteils sogar übertroffen worden. Der Umsatz habe 1,02 Mrd. Dollar bei einem Verlust je Aktie von 1,19 Dollar betragen. Analysten hätten im Schnitt einen Umsatz mit 984 Mrd. und einen Verlust je Aktie von 1,39 Dollar erwartet. Jedoch habe die Zahl der neuen Fahrer in der zweiten Jahreshälfte stagniert.Der Grund für die schlechte Stimmung bei Anlegern seien fehlende Informationen des Managements bezüglich der geplanten Profitabilität gewesen. Der Rivale Uber (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG) habe bislang seinen Investoren ein Erreichen der Profitabilität auf EBITDA-Basis im vierten Quartal 2021 in Aussicht gestellt. In der Pressemitteilung habe man sich bei Lyft diesbezüglich allerdings bedeckt gehalten.Das Rennen im hart umkämpften Geschäft der Fahrdienstvermittlung intensiviere sich weiter. Die Reaktion der Anleger mache deutlich, dass die Nervosität nach wie vor hoch sei und etwaige Unsicherheiten bezüglich des Geschäftsmodells immer noch existent seien. Aktuell scheine das Management von Uber optimistischer in die Zukunft zu blicken. Das zeige auch der direkte Kursvergleich. Die Uber-Aktie habe in den vergangenen Wochen eine deutliche Outperformance im Vergleich zu Lyft aufweisen können. DER AKTIONÄR habe zuletzt geraten, Uber auf die Watchlist zu setzen.Die Lyft-Aktie sollten Anleger derzeit hingegen meiden, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link