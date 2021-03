Xetra-Aktienkurs Lyft-Aktie:

57,27 EUR +5,22% (18.03.2021, 16:43)



Tradegate-Aktienkurs Lyft-Aktie:

57,05 EUR +3,75% (18.03.2021, 16:43)



NASDAQ-Aktienkurs Lyft-Aktie:

67,31 USD +2,09% (18.03.2021, 17:03)



ISIN Lyft-Aktie:

US55087P1049



WKN Lyft-Aktie:

A2PE38



Ticker-Symbol Lyft-Aktie:

LY0



NASDAQ-Ticker-Symbol Lyft-Aktie:

LYF



Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Ticker-Symbol: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (18.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fahrdienstvermittlers Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Ticker-Symbol: LYFT) unter die Lupe.Die Lyft-Aktie sei in den vergangenen beiden Monaten rund 40% gestiegen. Vor allem die besser als gedacht ausgefallenen Quartalszahlen hätten für den jüngsten Schub gesorgt. Und der gute Newsflow scheine anzuhalten.Der Fahrdienstleister habe am Donnerstag gesagt, dass die vergangene Woche die beste - hinsichtlich des Fahrer-Volumen - seit dem dem ersten Lockdown im März 2020 gewesen sei. Das US-Unternehmen habe außerdem am gestrigen Mittwoch zum ersten Mal seit einem Jahr ein positives Wachstum des täglichen Fahrtenvolumens im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet.Lyft erhole sich mit zunehmendem Impf-Fortschritte und der Rücknahme der Corona- Beschränkungen. Menschen in den USA könnten wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren beziehungsweise verreisen. Lyft erwarte nun ein bis Jahresende ein jeweils positives Wochen-Wachstum im Vergleich zum Vorjahr - sofern sich die Situation mit dem Coronavirus nicht deutlich verschlechtere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lyft-Aktie: