Bonn (www.aktiencheck.de) - Chinesen stehen für mehr als ein Drittel des globalen Absatzes von Luxusgütern, so die Analysten von Postbank Research.



Die von China eingeleiteten Quarantänemaßnahmen würden das Geschäft der Branche belasten: Die Aktien der Branchenriesen würden stärker als der Gesamtmarkt nachgeben. Allein am 27. Januar hätten sie rund acht Prozent eingebüßt, während der MSCI World nur 1,6 Prozent abgegeben habe. Seither hätten die Aktien zwar eine Gegenbewegung gezeigt. Allerdings sei es noch zu früh, um das Ende der Coronavirus-Krise auszurufen. Die Historie zeige aber, dass die Käufe der Chinesen nur aufgeschoben und nicht aufgehoben seien dürften. So seien die Umsätze mit Beendigung der SARS-Krise wieder deutlich angesprungen. Bei ihren Aktien hätten Investoren bereits zugegriffen, als sich eine Beruhigung der Lage abgezeichnet habe, in der Folgezeit hätten sie sich besser als der Gesamtmarkt entwickelt. Dies würden die Analysten von Postbank Research auch dieses Mal erwarten. (30.01.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.