Der Branche sei der Umstand zugutegekommen, dass im Sommer 2020 viele Lockdown-Maßnahmen aufgehoben worden seien und in den Innenstädten wieder habe geshoppt werden können. Gleichzeitig habe die Pandemie der Luxusgüterindustrie vor Augen geführt, dass sie sich stärker im Bereich E-Commerce engagieren müsse.



Bei Richemont hätten die Verkäufe über das Internet zuletzt rund 7 Prozent der Gesamterlöse ausgemacht. Zudem habe der Konzern Anfang November eine Kooperation mit dem chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) angekündigt. Dazu würden sich die Konzerne am Online-Modehändler Farfetch und seinem Expansionsvorhaben in China beteiligen. Mit von der Partie seien auch weitere Größen aus der Luxusgüterindustrie wie Kering-Großaktionär François-Henri Pinault. Außerdem würden Farfetch-Shoppingkanäle auf den Alibaba Luxus- und Premiumartikel Plattformen "Tmall Luxury Pavilion" und "Luxury Soho" aufgelegt. Auf diese Weise erweitere Farfetch seine Reichweite und erreiche damit Alibabas rund 757 Millionen Konsumenten. Damit würden Farfetch, Richemont und Alibaba auch eine technikaffine, junge, nach Statussymbolen strebende Zielgruppe adressieren.



Darüber hinaus werde der chinesische Markt noch besser abgedeckt. Gemeinsam mit den anderen aufstrebenden Schwellenländermärkten habe China das Wachstum der Luxusgüterindustrie in den vergangenen Jahren angekurbelt. Im Fall von Richemont habe China jüngst sogar die USA als wichtigsten Einzelmarkt abgelöst. Zu dieser Entwicklung habe auch die Pandemie beigetragen. Während China als Ausgangspunkt von COVID-19 gelte, habe dort auch dank rigoroser Lockdown-Maßnahmen vonseiten der Regierung und der Stützung der heimischen Wirtschaft durch die Pekinger Politik die Erholung früher einsetzen können. Auch in den kommenden Jahren dürfte die Luxusgüterbranche von dem Wirtschaftswachstum, der größer werdenden Mittelschicht und dem insgesamt zunehmenden Reichtum in den Schwellenländern profitieren.



Viele der großen Luxusgüterkonzerne dürften die Krise auch deshalb relativ gut überstehen, weil sie häufig mit vielen verschiedenen starken Marken aufwarten könnten. Dies trage zur Diversifikation bei. In dieser Hinsicht sei Branchenprimus LVMH mit seinen 75 Marken und mehr als 160.000 Mitarbeitern weltweit besonders gut aufgestellt. Diese Position habe der Konzern auch mithilfe einer ganzen Reihe von Übernahmen erreicht. Noch vor dem Ausbruch der Pandemie habe LVMH mit der Tiffany-Übernahme das bisher größte Vorhaben in dieser Hinsicht in Angriff genommen. Mithilfe des US-Edel-Juweliers solle die Präsenz auf dem amerikanischen Markt verbessert werden.



Allerdings habe die Pandemie den Deal zeitweise ins Wanken gebracht. Zumal auch Handelsfragen zwischen Frankreich und den USA eine wichtige Rolle gespielt hätten. Inzwischen hätten sich die Parteien jedoch auf einen niedrigeren Übernahmepreis geeinigt. Statt den ursprünglich vereinbarten 135,00 US-Dollar je Tiffany-Aktie lege LVMH nun USD 131,50 je Anteilschein und insgesamt USD 15,8 Mrd. auf den Tisch. Auch dank der Klarheit in Sachen Tiffany-Übernahme habe die LVMH-Aktie zum Jahreswechsel 2020/2021 eine starke Performance hinlegen können.



Der ganzen Industrie hätten wiederum die Aussicht auf einen Impfstoff und die Erholung der für die Branchen wichtigen Schwellenländermärkte, allen voran China, in Asien-Pazifik geholfen. (22.01.2021/ac/a/m)







