Strategien erfolgreicher Spieler adaptieren

Die Gier nach mehr führt meistens ins Unglück. Erfahrene Player haben sich fast nie das Ziel "reich" zu werden gesetzt, sondern sie setzen sich realistische Limits nach oben wie nach unten. Das ist etwas was jeder nachmachen kann. Spieler sollten sich für einen Spieltag ein Einsatzlimit und ein realistisches Gewinnziel setzen. Wenn jemand 100 Euro beim Vikings of Berzerk Spielen setzt und mit 110 Euro den Tag beendet, sind das immerhin 10% Gewinn an einem Tag - also mehr als jede Bank bieten kann. Umgekehrt können sich Spieler zum Beispiel als Leitlinie festlegen, niemals mehr als 20% Verlust zu machen. Wenn von den 100 Euro an einem Tag nur noch 80 übrig bleiben, heißt es dann aufzuhören. Genauso wichtig ist es, sich die Spiele anzusehen, das heißt, welche Chance sie bieten.



Fünfzig-zu-fünfzig Chancen sollten gemieden werden

Viele Spiele im Online Casino bieten eine Auszahlungsrate von über 90%. Oftmals sind es sogar 96% oder sogar höher. Das heißt nichts anderes, als dass statistisch gesehen von allen Einsätzen 90 bis 96% wieder an die Spieler zurückfließen. Der Rest bleibt beim Casino als Hausvorteil, wovon die Spiellizenzen, die Verwaltungskosten und der Gewinn des Casinos bestritten werden müssen. Beim Roulette sind es sogar 97,3%, die wieder an die Spieler ausgeschüttet werden. Der eine gewinnt eben, der andere verliert. Es wäre schlichtweg nicht vernünftig, durch hochriskantes Setzen beim Roulette auf einfache Chancen wie Rot oder Schwarz oder das Nutzen der Gamble Features am Spielautomat, die Gewinnchancen unnötig zu verringern. Genau das passiert jedoch oft genug. Auch die Einsatzverdoppelung wie bei der Martingale-Strategie versagt. Dafür sorgen die Tisch- und Einsatzlimits an den Spieltischen und Automaten. In vielen Online Casinos ist der Höchstbetrag an Automaten auf maximal ein paar hundert Euro festgelegt. Bei Roulette und Black Jack geht es zwar meist noch höher, aber irgendwann ist nach oben ebenfalls Schluss. Casinos schützen sich mit solchen Limits vor solchen Strategien.



Bonusangebote und Freispiele können helfen - es kommt jedoch auf die Bedingungen an

Viele Online Casinos offerieren ihren Spielern im Rahmen des Willkommensbonus oder bei Promotionen Freispiele und Bonusgelder für eine Einzahlung. Jedoch, sollten sich die Player vor der Nutzung der Boni die Bedingungen genau anschauen. Wenn ein dreißigfacher Bonusumsatz innerhalb von 30 Tagen gefordert wird, bestehen sicher keine Einwendungen. Solche Werte können noch als realistisch eingestuft werden. Wenn jedoch ein 50-facher Umsatz binnen sieben Tagen verlangt wird, ist das Bonusangebot als wenig seriös einzuschätzen. Das ist kaum zu erfüllen, schon gar nicht in einer so kurzen Zeit. Ansonsten können Freispiele helfen, den Start ins Online Casino zu erleichtern. Mit ihnen können neue Automaten getestet werden und es gibt im Grunde nichts zu verlieren, außer den Wert der Freispiele an sich. Wer damit in die lukrativen Bonus- oder Freispiele innerhalb der Games kommt, kann sich umso glücklicher schätzen. (02.03.2018/ac/a/m)



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In Zeiten von Null-Prozent-Zinsen überlegen sich viele, wie sie mehr aus ihrem Geld machen können. Allerdings sind Immobilien viel zu teuer, Aktien vielfach schon überbewertet und binäre Optionen etwas für die Profis. Wer Gewinnmöglichkeiten sucht, die auch noch jede Menge Spaß versprechen, kann es mit Online Spielen versuchen. Die Chancen zu gewinnen und umgekehrt nicht alles zu verlieren, liegen bei geschickter Spielweise und mit etwas Disziplin sogar höher als bei manchen riskanten Börsengeschäften, davon sind Experten überzeugt.Eines haben erfolgreiche Spieler gemeinsam: Auch sie verlieren hin und wieder. Allerdings verlieren sie niemals alles. Pokerspieler wie Sebastian Langrock oder auch Max Kruse gehen teilweise mit hohen Einsätzen ins Spiel, niemals jedoch mit soviel, dass der Verlust sie in Schwierigkeiten stürzen würde. Manchmal verlieren sie, viel öfter jedoch gehen sie mit mehr nach Hause, als sie eingesetzt haben. Dazu gehört eine große Selbstdisziplin, aber auch eine Strategie. Das gilt genauso für Spielautomaten und andere Casinospiele. Wichtig ist zum Beispiel, dass Spieler ihren Verlusten nicht "hinterherrennen". An manchen Tagen läuft einfach nichts. Das muss der Spieler akzeptieren. Auch im umgekehrten Fall ist es besser, nach Erreichen eines selbst gesteckten Gewinnziels den Tisch oder den Automaten zu verlassen. Das sollte auch so gehandhabt werden, wenn es mal nur ein kleiner Gewinn ist.