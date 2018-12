Berlin (www.aktiencheck.de) - Nach der dritten Tarifverhandlungsrunde für die rund 23.000 Beschäftigten im Bereich der Sicherheit an deutschen Flughäfen am Mittwoch (05.12.) in Berlin hat ver.di Zweifel am Einigungswillen der Arbeitgeberseite geäußert, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Der von ver.di vorgeschlagene Weg, die Tätigkeiten in allen Kontrollbereichen der Flughäfen in einer Lohngruppe zusammenzufassen, bietet sowohl den Flughäfen als auch den Luftsicherheitsunternehmen mehr Lohngerechtigkeit und gleichzeitig Flexibilität im Personalbereich", sagte Bremme. Dies bedeute gerade in Stoßzeiten wie zu Ferienbeginn und -ende eine Entlastung und sei vorteilhaft für die schnelle Abfertigung der Passagiere. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Stundenlohns in diesem Bereich auf 20 Euro. Die Tätigkeit in den Sicherheitsbereichen soll künftig in einem ordentlichen Ausbildungsberuf erlernt werden. Bisher handelt es sich um einen Anlernberuf mit 160 Stunden.Man müsse in Sachen Luftsicherheit aus der Vergangenheit lernen. Die immer wieder ins Spiel gebrachten Preiserhöhungen für Flugtickets seien "ein Schauermärchen". Es ginge maximal um Centbeträge. "Und die sollten uns gut ausgebildete und bezahlte Luftsicherheitsassistenten wert sein", heißt es bei ver.di. (Pressemitteilung vom 05.12.2018) (06.12.2018/ac/a/m)