Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,708 EUR -1,42% (23.06.2020, 15:12)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,664 EUR -0,78% (23.06.2020, 15:27)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (23.06.2020/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) blickt mit Sorge auf die bevorstehende Aktionärsversammlung bei Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF). Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der ver.di:Sollte das mit der Bundesregierung ausgehandelte Rettungspaket nicht angenommen werden, drohe der Lufthansa ein Insolvenzverfahren, erklärte die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle am Montag."Das Überleben des Unternehmens liegt für die Beschäftigten im Fokus. Eine Insolvenz würde die Beschäftigtenstrukturen der Lufthansa zerstören und das öffentliche Vertrauen in die Lufthansa nachhaltig beschädigen. Mit der staatlichen Hilfe können Arbeitsplätze erhalten und Einkommen gesichert werden. Deshalb ist das Rettungspaket von großer Wichtigkeit für Beschäftigte, aber auch für Lufthansa", betonte Behle.ver.di verhandelt aktuell konzernweit für die Beschäftigten tarifvertragliche Lösungen. Man sei in den vergangenen Verhandlungsterminen in einem konstruktiven Austausch zu der Frage gewesen, welchen Beitrag die Beschäftigten zur Krisensituation des Konzerns beitragen können. Gleichzeitig erwartet ver.di Absicherung und Schutz für die Beschäftigten. Diese Gespräche seien jedoch von der bevorstehenden Entscheidung der Aktionäre überschattet worden. "Die Lufthanseaten arbeiten seit Jahrzehnten loyal und zuverlässig. Sie verdienen Sicherheit und eine klare Zukunftsperspektive. Dass sie so lange in einer derart existenzbedrohenden Unsicherheit gehalten werden, ist für sie unerträglich", so Behle.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: