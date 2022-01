Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Furcht vor zunehmenden geopolitischen Spannungen und steigenden Zinsen habe den Anlegern am deutschen Aktienmarkt den Wochenauftakt verhagelt. Auch die Aktie der Deutschen Lufthansa sei deutlich unter Druck geraten. Am späten Nachmittag liege die Aktie 4,2 Prozent im Minus bei 6,62 Euro.Die Klimapläne der EU-Kommission zur Luftfahrt würden weiter auf Widerstand in der Branche stoßen. Ein neues Bündnis aus Fluggesellschaften und Flughäfen habe am Montag Änderungen beim Klimapaket "Fit for 55" verlangt, das die EU-Kommission im vergangenen Jahr vorgeschlagen habe. Diese seien notwendig, um höhere auswärtige CO2-Emissionen zu verhindern und die Anbindung Europas zu erhalten.Dem Bündnis würden neben großen Flughafenbetreibern die Airlines der Lufthansa-Gruppe ebenso angehören wie Air France-KLM , die italienische ITA, Croatia Airlines, die skandinavische SAS und die spanische Air Europa. Insgesamt seien es 19 Unternehmen. Man sei für weitere Gesellschaften offen, habe es geheißen.Die Kommission habe zur schnelleren CO2-Verringerung für den Luftverkehr einen verschärften Emissionshandel, eine europäische Kerosinsteuer und verbindliche Beimischungsquoten für nachhaltige Kraftstoffe vorgeschlagen. Nach Auffassung der Branche müssten dabei aber Kostenvorteile für außereuropäische Wettbewerber ausgeschlossen oder mindestens ausgeglichen werden. Grundsätzlich bekenne man sich zu dem Ziel, den Luftverkehr bis 2050 emissionsfrei zu gestalten.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe die Einstufung für Lufthansa auf "underperform" mit einem Kursziel von 3,91 Euro belassen. Eine strategische Partnerschaft erscheine wahrscheinlicher als ein Investment, habe Analyst Neil Glynn am Montag anlässlich der Berichte über eine mögliche 40-Prozent-Beteiligung an ITA Airways geschrieben.Es dürfte spannend werden, was beim Poker um ITA nun geschehe. Die Aktie der Lufthansa bleibe indes nach wie vor ausnahmslos für Mutige geeignet. Mit dem heutigen Kursverlust sei die Aktie wieder unter die wichtige 200-Tage-Linie gerutscht. Position mit einem Stopp bei 5,15 Euro absichern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 24.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)