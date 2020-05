Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,996 EUR -1,67% (22.05.2020, 16:23)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,986 EUR -3,08% (22.05.2020, 16:38)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Es sei und bleibe ein wahrer Wirtschaftskrimi: Zu welchen Bedingungen werde die Lufthansa vom deutschen Staat gestützt? Nachdem nun über Wochen hinweg über die Höhe der Beteiligung des Bundes gerungen worden sei, sei am Mittwoch - offenbar etwas vorschnell - die Einigung verkündet worden. Es gebe jetzt aber wieder Streit. Demnach fordere die Bundesregierung laut einem Bericht des "Handelsblatt", dass die Lufthansa die bei Airbus bestellten Flugzeuge abnehme. Dies würde allerdings die finanziellen Probleme des Luftverkehrskonzerns erheblich vergrößern.In der Debatte um die Airbus-Aufträge dürfte sicherlich bald eine Lösung gefunden werden. Schließlich würde ein Scheitern der Verhandlungen die Gefahr einer Insolvenz in Eigenregie mit sich bringen, womit Airbus natürlich auch in keinster Weise geholfen wäre. An diesem Streit zeige sich jedoch einmal mehr, dass die Geduldsprobe für die Lufthansa-Aktionäre noch länger weitergehen könnte."Der Aktionär" rate weiterhin von einem Investment bei der Lufthansa bzw. im gesamten Airline-Sektor ab. Zumal es derzeit viele andere Aktien gebe, bei denen jetzt schon satte Kursgewinne eingefahren werden könnten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: