Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

23,88 EUR -0,50% (01.08.2018, 09:44)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

23,59 EUR -1,63% (01.08.2018, 09:59)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (01.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) präsentierte am letzten Dienstag ihre Quartalszahlen und übertraf, trotz gesenktem Wachstumsausblick, die Erwartungen der Analysten, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Kosten für die Ausweitung der Billigflugtochter Eurowings und steigende Ölpreise würden das Ergebnis im zweiten Quartal belasten. Die Lufthansa habe die teure Integration der pleitegegangenen Rivalin Air Berlin und höhere Treibstoffkosten dank höherer Ticketpreise fast vollständig kompensieren können. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) habe mit EUR 982 Millionen gut drei Prozent niedriger im Vergleich zum Vorjahr gelegen. Insgesamt habe der DAX-Konzern einen Konzerngewinn im abgelaufenen Quartal von EUR 734 Millionen verbucht (-0,8% im Vergleich zum Vorjahr). Dennoch hätten die Analysten-Erwartungen übertroffen werden können. Sie hätten im Konsens einen adjusted EBIT von EUR 946 Millionen und einen Nettogewinn von EUR 662 Millionen erwartet.Neben den Integrationskosten würden auch die gestiegenen Treibstoffkosten eine weitere Belastung darstellen. Die Treibstoffkosten seien im ersten Halbjahr preis- und mengenbedingt um EUR 216 Millionen auf EUR 2,8 Milliarden gestiegen. Im Gesamtjahr rechne die Deutsche Lufthansa AG nun mit einem Anstieg gegenüber 2017 um EUR 850 Millionen auf mehr als EUR 6 Milliarden. Bislang habe der Konzern einen Anstieg um 600 Millionen Euro in Aussicht gestellt.Den geplanten Ausbau ihres Flugangebots streiche die Lufthansa indes noch einmal leicht zusammen. Das Kapazitätswachstum sehe der Konzern 2018 nur noch bei 8 statt 8,5 Prozent. Zu Beginn des Jahres habe der Vorstand sogar 12 Prozent angepeilt. Aufgrund der schwierigen Integration der Air Berlin und der verspäteten Auslieferung neuer Airbus-Mittelstreckenjets sei der Ausblick bereits im Frühjahr gekappt worden. Im Bereich Network Airlines der Gruppe - also Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines - sei das operative Ergebnis dank Kostensenkung und Wachstum um 26 Prozent gestiegen. Die Zahl der beförderten Passagiere stelle mit 67 Millionen im ersten Halbjahr einen neuen Rekordwert dar. Finanzchef Ulrik Svensson habe erklärt: "Ohne die Belastungen bei Eurowings, die wir in Kauf nehmen, um unsere Marktposition in Europa weiter zu stärken, wäre unser Ergebnis damit gestiegen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: