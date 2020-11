Die Folgen dieser historischen Krise der gesamten Luftfahrtbranche dürften die Lufthansa noch lange Zeit schwer belasten. Daher bleibe die Aktie der Lufthansa weiterhin ein riskantes Investment. Anleger sollten deshalb nach wie vor an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 05.11.2020)



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (05.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa stelle sich nach einem weiteren Milliardenverlust im Sommer auf schmerzhafte kalte Monate ein. "Wir stehen am Beginn eines Winters, der für unsere Branche hart und herausfordernd sein wird", habe Vorstandschef Carsten Spohr bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Donnerstag in Frankfurt gesagt.Die Lufthansa-Führung versuche den anhaltenden Geldabfluss in der Corona-Krise einzudämmen und habe die Ausgaben stark heruntergefahren. Tausenden Mitarbeitern drohe der Jobverlust. Wie teuer der Stellenabbau werde, sei noch offen. Die Verhandlungen mit den Gewerkschaften würden sich hinziehen. Spohr wolle die Kosten für die Streichungen aber noch in diesem Jahr verbuchen.Dass die Lufthansa überhaupt noch fliege, verdanke sie milliardenschweren Staatshilfen aus Deutschland, Österreich, Belgien und der Schweiz. Die Regierungen hätten den Lufthansa-Konzern und seine Auslandstöchter Austrian Airlines, Brussels Airlines und Swiss im Sommer mit insgesamt neun Milliarden Euro vor dem Aus bewahrt.Doch der Flugverkehr in Europa und großen Teilen der Welt liege wegen der Corona-Pandemie immer noch weitgehend am Boden. Und die Lufthansa verliere jeden Tag mehrere Millionen Euro. Der Vorstand wolle den Geldabfluss im operativen Geschäft im vierten Quartal jetzt auf durchschnittlich 350 Millionen Euro pro Monat begrenzen. Im Sommerquartal habe die Lufthansa den Mittelabfluss auf durchschnittlich 200 Millionen Euro eingedämmt - auch dank der vorübergehenden Erholung im Passagiergeschäft.Wann der Mittelabfluss gestoppt werde, wage der Vorstand nur grob zu prognostizieren. Irgendwann im Laufe des nächsten Jahres solle der operative Mittelzufluss zwar wieder ins Positive drehen. Dem Management zufolge müsse sich die Pandemie dazu aber so entwickeln, dass der Konzern sein Flugangebot wieder auf rund 50 Prozent des Vorkrisenniveaus hochfahren könne.Der Lufthansa-Konzern habe sein Flugangebot für das laufende Quartal wie andere Airlines bereits kräftig zusammengestrichen - auf höchstens ein Viertel des Vorjahreswerts. Um die Ausgaben weiter zu senken, würden ein Großteil der Frankfurter Konzernzentrale und andere Verwaltungseinheiten zum Winter geschlossen. "Die Menschen haben weltweit eine große Sehnsucht, bald wieder zu reisen", habe Spohr gesagt. "Es muss jetzt darum gehen, Gesundheitsschutz und Reisefreiheit miteinander zu vereinbaren, zum Beispiel durch flächendeckende Schnelltests."Unterdessen komme die Lufthansa mit dem Stellenabbau bereits voran. Ende September habe der Konzern noch gut 124 500 Mitarbeiter beschäftigt, fast 14 000 weniger als ein Jahr zuvor. Allein seit Ende Juni hätten demnach nahezu 5.000 Beschäftigte das Unternehmen verlassen. Nach bisherigen Angaben sollten weltweit rund 27 000 Stellen wegfallen, bevorzugt über Teilzeit und freiwillige Abgänge, aber auch über betriebsbedingte Kündigungen.Lufthansa-Großaktionär Heinz-Hermann Thiele habe wegen der stockenden Verhandlungen mit den Gewerkschaften bereits vor einem noch stärkeren Stellenabbau gewarnt. "Wenn es nicht kurzfristig zu einer substantiellen Annäherung der Positionen der Tarifpartner kommt, ist die geplante Sanierung mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht zu machen", habe er vor wenigen Tagen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt. Thiele zufolge könnte sich der Abbau in Richtung von 30 000 Vollzeitstellen bewegen. Der Milliardär sei nach dem Einstieg des Bundes der zweitgrößte Lufthansa-Aktionär und habe zuletzt rund zwölf Prozent der Aktien gehalten.Im abgelaufenen Sommerquartal hätten der Geschäftseinbruch und die Stilllegung vieler Flugzeuge die Lufthansa noch tiefer in die roten Zahlen gezogen als ohnehin befürchtet. Unter dem Strich habe in den sonst so wichtigen Reisemonaten Juli bis September ein Minus von fast zwei Milliarden Euro nach mehr als einer Milliarde Gewinn ein Jahr zuvor gestanden.