Wien (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktien (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) im Fokus: Die Fluglinie stellte mit einer Kapitalerhöhung die Weichen für die Rückzahlung der deutschen Staatshilfen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch die Aktien von Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) und BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) seien gestern im Anlegerfokus gestanden: Der Corona-Impfstoff für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren habe sich nach eigenen Angaben als gut verträglich erwiesen und habe eine stabile Immunantwort hervorgerufen. Die Daten der klinischen Studie sollten so bald wie möglich der europäischen Arzneimittelbehörde EMA und der US-Zulassungsbehörde FDA vorgelegt werden. Während BioNTech um 5,6% gefallen seien, hätten Pfizer um 0,7% zugelegt.Heute stehe mit der Universal Music Group (UMG) der größte Börsengang des Jahres in Europa an. Der Marktwert des Plattenlabels mit Künstlerinnen wie Lady Gaga und Taylor Swift werde mit rund EUR 33,5 Mrd. taxiert. Der französische Konzern Vivendi (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF), der UMG ausgliedere, habe am Montag einen Referenzpreis für die Notierung von EUR 18,50 je Aktie festgelegt. (21.09.2021/ac/a/m)