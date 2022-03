Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Reisesehnsucht der Menschen sei nach zwei Pandemie-Jahren riesengroß. Trotz des Krieges und der Omikron-Variante hätten die Airlines - mit Umstellung auf den Sommerflugplan am 27. März - ihre Kapazitäten weiter erhöht. Lufthansa nehme parallel weitere Preiserhöhungen vor. Die Lufthansa-Aktie könne davon jedoch nicht profitieren.Die Kranich-Airline habe zuletzt bereits mehrfach an der Preisschraube gedreht und Anpassungen der Tarifstruktur vorgenommen. Nun würden auch Flüge nach Afrika, Nahost und Südamerika teurer, wie die "fvw" berichte.Grund dafür sei die gestiegene Nachfrage. Nach Angaben der Lufthansa hätten die bisherigen Buchungen für die Oster- und Sommerferien bereits fast das Vorkrisenniveau erreicht. Auch bei der Tochter Eurowings würden nach Unternehmensangaben täglich mehrere Zehntausend Buchungen eingehen. Vor allem die zunehmenden Lockerungen im internationalen Reiseverkehr hätten diese Entwicklung begünstigt.Auch der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) äußere sich aktuell positiv zur Lage der Luftfahrt. "Wir sind auf dem Weg zu einem Flugbetrieb, wie wir ihn aus der Zeit vor der Pandemie kennen", habe BDL-Boss Matthias von Randow gesagt. "Die Nachfrage nach Flugreisen zieht stark an und es werden wieder deutlich mehr Flugziele erreicht." Bei touristischen Flügen innerhalb Europas sei das Vor-Krisen-Niveau schon überschritten.Der MDAX-Titel sei zwar vor dem Hintergrund der noch nicht ausgestandenen Pandemie und den noch nicht absehbaren (wirtschaftlichen) Folgen ein spekulatives Investment. Dennoch könnten die Chancen mit Blick auf einen sich abzeichnenden Reiseboom die skizzierten Risiken überwiegen.Mutige, die an eine Rückkehr zur früheren Reisefreudigkeit der Menschen glauben, können bei der Lufthansa-Aktie einsteigen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Ganz wichtig sei dabei der Stoppkurs, der bei 5,20 Euro gesetzt werden sollte. (Analyse vom 24.03.2022)(Mit Material von dpa-AfX)