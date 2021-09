Unternehmensnachrichten:



Die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) habe bekanntgegeben, dass die Buchungen für Reisen zwischen Europa und den USA um 40% gestiegen seien, seit die Biden-Regierung angekündigt habe, dass vollständig geimpfte Europäer in die Vereinigten Staaten einreisen könnten. Die Aktien der Lufthansa würden heute über 20% niedriger gehandelt. Dies sei jedoch nicht auf schlechte Nachrichten zurückzuführen, sondern vielmehr auf eine Preisanpassung. Der Handel mit Bezugsrechten für eine kürzlich angekündigte Kapitalerhöhung habe heute begonnen und der heutige Kursrückgang der Lufthansa-Aktie spiegele dies wider.



Christian Scherer, der Chief Commercial Officer von Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF), habe gesagt, dass der europäische Flugzeughersteller eine Reihe von Gesprächen über den Verkauf seiner A350-Frachtflugzeuge führe. Der CCO habe auch gesagt, dass der Auftragsbestand nach wie vor hoch sei und sicherstelle, dass die Produktion im angestrebten Tempo weiterlaufen werde.



Einschätzungen von Analysten



Metzler stufe Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) auf "halten" herab. Das Kursziel sei auf 62 Euro gesetzt worden. (22.09.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Europa handeln am Mittwoch aufgrund positiver Nachrichten über den chinesischen Konzern Evergrande höher, so die Experten von XTB.Die Haupteinheit von Evergrande habe gesagt, dass sie die für morgen geplanten Zinszahlungen leisten werde. In anderen Nachrichten sei berichtet worden, dass die chinesische Regierung das Unternehmen umstrukturieren könnte, indem sie es in drei Einheiten aufteile und die Kontrolle darüber übernehme. Diese Erleichterung im Zusammenhang mit China verschaffe den Anlegern etwas Spielraum, um sich auf ein anderes wichtiges Ereignis der Woche zu konzentrieren - die Entscheidung des FOMC heute um 20:00 Uhr.Nach einem sehr schwachen Wochenstart scheine der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wieder an Boden zu gewinnen. Ein wichtiger Widerstandsbereich sei heute Morgen durchbrochen worden. Die Zone um 15.400 Punkte markiere das 38,2%-Retracement der am 13. August gestarteten Abwärtsbewegung sowie die obere Begrenzung der Marktgeometrie. Theoretisch habe sich der kurzfristige Trend umgekehrt und eine Aufwärtsbewegung sei nun das Basisszenario. Es sei jedoch zu beachten, dass das FOMC heute Abend (20:00 Uhr) die geldpolitische Entscheidung bekanntgeben werde. Das Ereignis sei mit großer Unsicherheit behaftet, sodass Händler auf der Hut sein sollten. Sollte die FED einen Zeitplan für das Tapering ankündigen, könnte dies für die Aktien schmerzhaft sein, und der aktuelle Aufschwung könnte schnell zunichte gemacht werden.