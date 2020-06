Reuters berichte, dass das deutsche Kabinett für diesen Freitag eine Sitzung plane, um mit der Umsetzung des 130 Milliarden EUR schweren Konjunkturpakets zu beginnen. Das Paket sehe unter anderem eine Senkung der Mehrwertsteuer vor.



Der DAX habe heute einen Pullback erlebt, doch der Großteil dieses Rückgangs sei bereits wieder wettgemacht worden. Die aktuelle H4-Kerze weise ein bullisches Pin-Bar-Muster auf. Es sei daher möglich, dass die Bullen die Kontrolle zurückgewinnen und versuchen würden, den Index über die jüngsten Hochs zu drücken. Sollte ihnen das gelingen, so bewege sich die kurzfristige Widerstandszone um die 13.000-Punkte-Marke. Sie sei in der Zeit vor der Corona-Krise einige Male getestet worden und aufgrund ihres psychologischen Charakters könnte sie zu einem wichtigen Bereich werden. Die kurzfristige Unterstützung liege beim Fibonacci-Retracement von 78,6% des Ausverkaufs von Februar und März (12.550 Punkte).



Einige Autohersteller hätten angedeutet, dass sich die Nachfrage in China sehr schnell erhole. Die heute veröffentlichten Daten zu den Autoverkäufen in China für Mai hätten den ersten Anstieg seit 11 Monaten gezeigt. Die Pkw-Einzelhandelsumsätze seien um 1,9% im Jahresvergleich auf 1,64 Millionen Einheiten gestiegen. Die Daten würden Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF), Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) und BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unterstützen.



Die Öffentlichkeit habe einen gewissen Druck auf die britischen Behörden ausgeübt, damit diese Einzelheiten über Großkonzerne veröffentlichen würden, die staatliche Beihilfen beantragt hätten. Die Bank of England habe Einzelheiten zu ihrem Sanierungsfonds in Höhe von 16,2 Milliarden EUR bekanntgegeben und es habe sich herausgestellt, dass BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) mit 1 Milliarde EUR der größte Empfänger gewesen sei. Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) habe es ebenfalls auf die Liste geschafft, da es 0,6 Milliarden EUR erhalten habe.



Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) habe gesagt, dass das Unternehmen den in Deutschland ansässigen Personen einen Rückflug in die Heimat garantieren werde, wenn sie diesen Sommer mit dem Unternehmen ins Ausland fliegen würden. Die Ankündigung sei wenige Tage nach der Erklärung des Außenministers erfolgt, dass Deutschland in diesem Sommer keine Rückführungsflüge durchführen werde. (08.06.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa kämpfen zu Beginn der neuen Woche um eine klare Richtung, so die Experten von XTB.Der CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) notiere niedriger, während der IBEX 35 (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223) und der FTSE MIB (ISIN: IT0003465736, WKN: 145814) zulegen würden. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich von seinem anfänglichen Rückgang fast vollständig erholt. Es seien keine größeren Ereignisse während der europäischen Man solle beachten, dass der weltweite Aktienmarkt in der vergangenen Woche große Gewinne erzielt habe, daher sollte bereits eine Art Pause als besorgniserregendes Zeichen gesehen werden.Die Daten zur deutschen Industrieproduktion für April seien heute um 8:00 Uhr veröffentlicht worden. Sie hätten einen Rückgang um 17,9% im Monatsvergleich (Erwartung: -16,5%) nach einem Rückgang um 8,9% im Monatsvergleich im März gezeigt. Es werde jedoch davon ausgegangen, dass der April der schlimmste Monat des Abschwungs sei, sodass sich die Daten ab Mai verbessern dürften.