Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.







Berlin (www.aktiencheck.de) - Lufthansa kündigt Altersteilzeitverträge von Beschäftigten - Aktiennewsver.di verurteilt die Kündigungen von Altersteilzeitverträgen an den dezentralen Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF)-Stationen und rät ihren Mitgliedern, den Klageweg zu bestreiten, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Es ist ein absolutes Unding, langjährig Beschäftigte auf diese Art abzustrafen, weil man meint, damit Personalkosten zu sparen", sagte Christine Behle, stellvertretende ver.di-Vorsitzende. "Die Altersteilzeit ist ein gutes Modell, um sozialverträglich Arbeitsplätze jüngerer Beschäftigter zu sichern. Die Rückführung dieses Modells ist ein weiterer Schlag für die gebeutelten Beschäftigten an den dezentralen Stationen und ein weiterer Tiefschlag für alle Lufthanseatinnen und Lufthanseaten, die an die Lufthansa als wertschätzende Arbeitgeberin glauben."ver.di empfehle ihren Mitgliedern ausdrücklich, gegen diese Vorgehensweise der Lufthansa zu klagen und gerichtliche Entscheidungen herbeiführen zu lassen. Betroffen sind nach ver.di-Informationen rund achtzig Beschäftige an den dezentralen Stationen in Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Stuttgart, Köln, Bremen, Nürnberg, Hannover.Noch im Mai hatte die Lufthansa den an den dezentralen Stationen Beschäftigten eine Weiterbeschäftigung an den Standorten Frankfurt oder München in Aussicht gestellt.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: