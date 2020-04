Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,078 EUR +0,82% (02.04.2020, 11:32)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,04 EUR +0,40% (02.04.2020, 11:17)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe die Lufthansa-Aktie von "outperform" auf "neutral" abgestuft und das Kursziel von 15,45 auf 10,26 Euro reduziert. Analyst Neil Glynn habe in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie auf den hohen Liquiditätsbedarf des deutschen Luftverkehrskonzerns verwiesen, um durch die Covid-19-Krise zu kommen.Mit Johannes Braun von Mainfirst rate derweil ein weiterer Experte sogar zum Verkauf der Lufthansa-Aktie, die am Vortag bereits auf ein neues Krisentief abgesackt sei. Er sehe zwar keine Existenzrisiken. Nach der Krise bedürfe es allerdings wohl einer Kapitalerhöhung, um die Bilanz zu reparieren, so Braun.Bei der Lufthansa-Aktie gelte es nun, das aktuelle Niveau zu verteidigen. Das Papier sei zuletzt bereits kurzzeitig unter das bisherige Korrekturtief abgerutscht, habe sich jedoch wieder stabilisieren können. Langfristig bleibe "Der Aktionär" für die Lufthansa-Aktie optimistisch, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: