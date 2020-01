Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



München (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg, die sich auf mit der Sache vertraute Personen beruft, solle eine Abspaltung der Sparte Lufthansa Technik den Börsenwert der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) nach oben treiben.Die Prüfung sei noch in einem frühen Stadium, es gebe allerdings noch keine Entscheidung. Ein Lufthansa-Sprecher habe die Angelegenheit nicht kommentieren wollen. Analysten hätten die Sparte Lufthansa Technik als lukrativsten Geschäftsbereich des Luftfahrtkonzerns gesehen. In der Vergangenheit habe das Unternehmen einen Börsengang immer ausgeschlossen und das Wartungsgeschäft als Kernbereich des Unternehmens identifiziert. Sollte es zu einem Börsengang kommen, wäre Lufthansa Technik aus Sicht der Bloomberg-Experten ein starker Konkurrent für MTU und Safran Aircraft Engines.Wie Bloomberg berichte, stehe bei den Überlegungen die Variante im Fokus, dass der Konzern Teile von Lufthansa Technik an die Börse bringe. Allerdings sei auch die Alternative durchgespielt worden, dass Lufthansa-Aktionären in einem so genannten Spin-off Aktien der Tochter zugeteilt würden, die dann an der Börse separat gehandelt werden könnten. In beiden Fällen wolle der Lufthansa-Konzern die Mehrheit an dem Wartungsgeschäft behalten. Laut Bloomberg-Intelligence-Analyst George Ferguson habe die Sparte einen Unternehmenswert von rund EUR 7,5 Milliarden. Der Lufthansa-Konzern insgesamt werde an der Börse derzeit mit nur EUR 6,9 Milliarden bewertet.Die Lufthansa wolle im neuen Jahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehr als 4.500 Mitarbeiter einstellen. Zum Teil handle es sich dabei um fluktuationsbedingte Nachbesetzungen, also um den Ersatz ausscheidender Mitarbeiter, habe der Konzern am Freitag mitgeteilt. Bei der Kernmarke Lufthansa sollten 2020 etwa 1.000 Mitarbeiter eingestellt werden, auf Deutschland würden rund 3.000 Stellen entfallen. Der Großteil der neuen Beschäftigten solle mit 2.500 Menschen am Boden zum Einsatz kommen. Deutschlands größte Airline suche etwa IT-Spezialisten und Fachkräfte in der Administration. Zudem sollten knapp 1.300 Flugbegleiter eingestellt werden. Dabei liege der Fokus der Ausbildung auf dem Drehkreuz München. Die Lufthansa-Gruppe beschäftige inklusive ihrer Tochter-Airlines rund 138.000 Mitarbeiter, davon rund 34.000 Flugbegleiter. Der Großteil der Neueinstellungen betreffe die Lufthansa-Kernmarke, wie es weiter geheißen habe (Quelle: "Handelsblatt").Lufthansa Technik habe Ende September 2019 weltweit rund 26.000 Menschen beschäftigt. Im Gesamtjahr 2018 sei das Unternehmen auf einen Umsatz von EUR 5,9 Milliarden und einen bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes EBIT) von EUR 425 Millionen gekommen (Quelle: "Focus").Die Lufthansa-Aktie werde aktuell bei EUR 14,46 (23.01.2020) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 23,51 (26.02.2019), das Jahrestief bei EUR 12,48 (15.08.2019) gelegen. Bei Bloomberg würden acht Analysten die Aktie auf "buy", zwölf auf "hold" und acht auf "sell" setzen. (Analyse vom 24.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link