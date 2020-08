Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,306 EUR -2,30% (03.08.2020, 14:45)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,31 EUR -1,43% (03.08.2020, 15:00)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Seit der Rettung durch den Staat und den damit verbundenen Anstieg auf über 12 Euro gehe es für die Lufthansa-Aktie nur noch bergab. Mittlerweile müssten die leidgeprüften Aktionäre befürchten, dass der Luftfahrtkonzern das Jahrestief unterschreite und ein neues Verkaufssignal generiere. Man müsste dann schon lange zurückblicken, um noch Unterstützungen auszumachen. Für Trader wäre das ein willkommener Einstieg.Sollte die Kranich-Aktie das Jahrestief bei 7,02 Euro unterschreiten, wäre das Tief von 2003 bei 6,63 Euro die nächste Anlaufzone. Angesichts der Abwärtsdynamik, welche die Lufthansa zuletzt aufweise, sei das durchaus möglich. Angenommen, die Aktie mache auch bei 6,63 Euro nicht halt, müsste man ins Jahr 1993 schauen. Hier gibt es eine Auffanglinie bei 6,01 Euro, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Lufthansa.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: