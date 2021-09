XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (28.09.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: Wie geht es nach der Kapitalerhöhung weiter? AktiennewsDie Aktie der Deutschen Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) gibt am Dienstag um 0,14% auf 6,55 Euro nach und notiert nach der jüngsten Kapitalerhöhung nach wie vor unter der runden 7-Euro-Marke, so die Experten von XTB.Der Bereich habe von April bis November 2020 als Boden gedient. Um im Wochen-Chart, ähnlich wie im Jahr 2016, einen neuen Aufwärtstrend einzuleiten, müsste das lokale Hoch bei 9,09 Euro und die 50-Wochen-Linie (9,70 Euro) durchbrochen werden. Ein ähnlicher Ansatz könne in kleineren Zeiteinheiten genutzt werden, um von kurzfristigen Kursbewegungen zu profitieren. Das Prinzip "Trendstruktur und gleitende Durchschnitte" funktioniere sowohl für die Long- als auch die Short-Seite. Die nächste wichtige Entscheidung könnte jedoch am Widerstand bei 7,00 Euro getroffen werden.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:6,432 EUR -1,73% (28.09.2021, 11:44)