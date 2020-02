"Der Aktionär" bleibt für die günstig bewertete Lufthansa-Aktie mittel- bis langfristig zuversichtlich gestimmt. Aktuell sei das Marktumfeld schwierig und das Chartbild angeschlagen. Engagierte Anleger sollten den Stopp bei 13,40 Euro beachten. Für Nach- bzw. Neukäufe sollte eine Bodenbildung abgewartet werden, so Martin Mrowka. (Analyse vom 04.02.2020)



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die meisten Airlines würden derzeit unter der Ausbreitung des Coronavirus leiden. Für mehrere Wochen würden Ziele in China nicht mehr angeflogen, große Fluggesellschaften wie Lufthansa, British Airways, Delta oder American Airlines müssten bis auf weiteres auf die Einnahmen aus den Fernflügen in chinesische Metropolen verzichten. Der irische Billigflieger Ryanair bleibe derweil gelassen. Lägen deren Schwerpunkte doch vor allem auf kürzeren bis mittleren Strecken. Was bedeute das für die Aktien?Die Lufthansa habe gerade angekündigt, wegen des Coronavirus weitere Flüge nach China zu streichen. Lufthansa und ihre Töchter Swiss und Austrian, hätten nun bis zum 29. Februar auch Peking und Shanghai aus ihren Flugplänen gestrichen. Die übrigen China-Ziele Nanjing, Shenyang und Qingdao würden bis zum Ende des Winterflugplans am 28. März nicht mehr angeflogen. 54 wöchentliche Fernflüge würden somit ausfallen. Die 19 wöchentlichen Verbindungen nach Hongkong würden hingegen weiterhin unverändert angeboten. Man beobachte die Situation weiterhin laufend und stehe mit den Behörden im Kontakt, habe das DAX-Unternehmen noch mitgeteilt.China-Flüge seien für Deutschland wichtig. In den ersten elf Monaten 2019 seien etwa 1,5 Millionen Passagiere aus China nach Deutschland geflogen, wisse das Statistische Bundesamt. Erfasst worden seien dabei nur Direktflüge. Die meisten Passagiere aus China seien demnach 2018 in Frankfurt (über eine Million Reisende) gelandet, gefolgt von München (449.000) und Berlin-Tegel (50.000).Die Lufthansa-Aktie habe in den vergangenen Monaten unter dem Streit mit der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo gelitten. Im Januar sei nun das Coronavirus hinzugekommen, weshalb Lufthansa im Januar zu den schwächsten deutschen Aktien gehört habe. Allein im Januar sei sie von 16,41 Euro bis auf 13,45 Euro abgestürzt. In den vergangenen beiden Tagen habe sich der Wert jedoch wieder fangen können. Zugute kämen der Lufthansa nämlich die im Zuge der China-Unsicherheiten gefallenen Rohölpreise.Die Aktie von Niedrigpreis-Flieger Ryanair profitiere hingegen. Seit vergangenem Sommer habe sie die Lufthansa-Aktie deutlich outperformt. Zwar hätten die Iren wegen der Aussicht allgemein rückläufiger Passagierzahlen Ende Januar auch einen "Corona-Knick" bekommen. Doch mit den jüngsten Quartalzahlen habe die Ryanair-Aktie den Verlust fast wieder eingeholt.Während die Zahl der Ryanair-Fluggäste um sechs Prozent auf 35,9 Millionen gestiegen sei, sei der Umsatz um 21 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro nach oben gesprungen. Allein die Ticketpreise seien um neun Prozent gestiegen, die Zusatzerlöse etwa für bevorzugtes An-Bord-Gehen und die Auswahl von Sitzplätzen hätten um 28 Prozent zugelegt.Höhere Ticketpreise könnten wegen der China-Krise und den fallenden Spritpreisen künftig jedoch schwerer durchzusetzen sein. Die bei "Bloomberg" gelisteten Analysten würden Ryanair derweil weiterhin mehrheitlich für kaufenswert halten. Das durchschnittliche Zwölf-Monats-Kursziel liege bei 16,40 Euro. Am optimistischsten seien HSBC, Oddo BHF und Goldman Sachs, die Kursziele bis 19,80 Euro ausgerufen hätten. Die SocGen habe ihr Kursziel hingegen kürzlich auf 10,50 Euro reduziert. Heute notiere Ryanair bei 15,84 Euro.Bei Ryanair störe jedoch die Krise der Boeing 737 Max. Das Flugverbot für Boeings Mittelstreckenjet werfe Europas größten Billigflieger bei seinen Wachstumsplänen um Jahre zurück. Die Gesellschaft werde die Schwelle von jährlich 200 Millionen Passagieren nun erst ein bis zwei Jahre später erreichen als bisher geplant, hätten die Iren mitgeteilt. Von den Einsparungen, die sich die Airline durch den geringeren Kerosinverbrauch des Modells verspreche, dürfte wegen der verspäteten Auslieferungen erst in etwa einem Jahr etwas zu sehen sein. Für das laufende, Ende März endende Geschäftsjahr peile Ryanair-Chef Michael O'Leary aber weiterhin einen Milliardengewinn an.Die beiden Aktien würden sich aufgrund unterschiedlicher Geschäftsmodelle nur eingeschränkt miteinander vergleichen lassen. Dennoch: Die Ryanair-Aktie habe Lufthansa deutlich outperformt. Die Aufwärtsdynamik dürfte nachlassen, ein weiteres Auseinanderklaffen der Kursschere sei unwahrscheinlich.