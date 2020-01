Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (20.01.2020/ac/a/d)



Bei der Lufthansa drohe vorerst nun doch kein Streik der Flugbegleiter. Die Gewerkschaft Ufo habe am Montag nach eigenen Angaben ihre Vorbereitungen für den Arbeitskampf abgebrochen. Zuvor habe der deutsche Luftverkehrskonzern einen neuen Vorstoß zur Lösung des Tarifkonflikts unternommen. "Wir sind mit einer Lösungsinitiative auf die Ufo zugegangen", habe eine Lufthansa-Sprecherin erklärt. Ursprünglich habe die Ufo am Mittwoch einen neuerlichen ausgeweiteten Streik ankündigen wollen. Zum Inhalt der neuerlichen Annäherung hätten beide Seiten keine Angaben gemacht, da noch Details ungeklärt seien.Das charttechnische Bild der Lufthansa-Aktie habe sich zuletzt mit dem Entfernen von der 200-Tage-Linie wieder deutlich eingetrübt. Neueinsteiger sollten ein positives Signal abwarten. Bereits investierte Anleger könnten mit einem Stopp bei 13,40 Euro weiter an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2020)