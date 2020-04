Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,118 EUR -5,23% (01.04.2020, 15:42)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,10 EUR -5,40% (01.04.2020, 15:28)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (01.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Luftverkehrskonzern verlege aufgrund der Corona-Pandemie seine Hauptversammlung ins Internet. Die Aktionärsversammlung werde erstmals ausschließlich online stattfinden, habe am Mittwoch ein Unternehmenssprecher Informationen des Portals "austrianaviation.net" bestätigt. Am 5. Mai als Termin werde festgehalten. Ursprünglich sollte die Versammlung in der Frankfurter Jahrhunderthalle stattfinden.Die Lufthansa-Aktionäre würden für das vergangene Geschäftsjahr wegen des Coronavirus keine Dividendenausschüttung erhalten. Das habe die Fluggesellschaft vor gut zwei Wochen erklärt. So wolle die Lufthansa sicherstellen, in der Krise liquide zu bleiben. Bis zu diesem Zeitpunkt habe der Markt eine Ausschüttung in Höhe von 80 Cent je Anteilsscheine erwartet. Das hätte zum damaligen Zeitpunkt noch einer Rendite von 8,3 Prozent entsprochen. Jetzt betrage die erwartete Rendite 0 Prozent.Zuletzt habe der Lufthansa-Aktie zudem eine Einschätzung der US-Bank Citigroup zu schaffen gemacht. Sie habe die Aktie mit "sell" und einem Kursziel von 50 Cent bewertet.Langfristig erwarte DER AKTIONÄR wieder deutlich höhere Kurse. Jedoch sollten nur mutige Anleger aktuell zugreifen und eine erste Position aufbauen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link