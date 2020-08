Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (31.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa habe Ende vergangener Woche gemeldet, dass der MDAX-Konzern mit den Erstattungen stornierter Tickets aus der Corona-Krise vorankomme. Im laufenden Jahr seien in der Gruppe nun 2,5 Milliarden Euro an 5,6 Millionen Kunden zurückgeflossen. Damit seien aber immer noch 1,2 Millionen Anträge offen mit einem Volumen von rund 600 Millionen Euro.In den vergangenen sieben Tagen seien den Angaben zufolge täglich 20.000 Fälle erledigt worden. Ginge es im gleichen Tempo ohne neue Stornierungen weiter, wäre der Berg in 60 Tagen abgearbeitet. Der Konzern habe angekündigt, bis Ende August die Fälle aus der ersten Jahreshälfte zu erledigen.Nach EU-Recht seien Fluggesellschaften bei von ihnen veranlassten Stornierungen zur Rückzahlung des Ticketpreises innerhalb von sieben Tagen verpflichtet. Nach dem Zusammenbruch des Luftverkehrs im März habe Lufthansa automatische Erstattungsprozesse abgestellt und auf Einzelfallprüfungen bestanden. Wie andere Gesellschaften auch habe sie zudem versucht, die Kunden mit Gutscheinen zu befriedigen. Das Vorgehen habe scharfe Kritik von Verbraucherschützern und Anzeigen bei den Luftaufsichtsbehörden ausgelöst.Ein noch dickeres Brett müsse die Lufthansa indes bei den Verhandlungen mit den Mitarbeitern bohren. Wegen der wohl über Jahre hinweg geringeren Passagiernachfrage wolle das Unternehmen massiv Kosten einsparen. Noch sei die Lufthansa aber weit davon entfernt, mit den Gewerkschaften festzulegen, auf welche Art und Weise die Personalkosten am geschicktesten gesenkt würden. In der vergangenen Woche seien die Verhandlungen mit ver.di wieder einmal im Streit beendet worden."Der Aktionär" rät nach wie vor von einem Engagement bei der Lufthansa-Aktie ab. Es gibt derzeit einfach attraktivere Investmentchancen, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 31.08.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link