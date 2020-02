Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie habe am deutschen Aktienmarkt am Montag zu einem Ausverkauf geführt. Der DAX sacke am Vormittag um 3,2 Prozent auf 13.122,70 Punkte ab. Der Leitindex sei damit deutlich unter die 50-Tage-Linie gefallen, die den mittelfristigen Trend beschreibe. Besonders schlimm erwische es die Aktie der Deutschen Lufthansa. Diese rutsche am Montag mehr als sieben Prozent auf 13,76 Euro ab. Damit sei die der schwächste Wert im DAX - noch vor der Deutschen Bank (minus 6,0 Prozent) und Continental (minus 5,1 Prozent).Die Unsicherheit an den Finanzmärkten sei spürbar gestiegen. In China sei die Zahl der Toten durch das Virus sprunghaft angestiegen und auch in Südkorea sei zunehmend betroffen. Sorgen bereite den Investoren ebenfalls der erste größere Ausbruch von Covid 19 in Europa: So sei die Anzahl der Infizierten in Italien übers Wochenende gestiegen."Die Hoffnung und Euphorie für die konjunkturelle Entwicklung in Europa scheinen die Kurse doch zu weit nach oben getrieben zu haben. Die Investoren ziehen vorerst die Notbremse und trennen sich wieder von Aktienbeständen in deutschen Standardwerten", habe Marktbeobachter Andreas Lipkow von der Comdirect Bank kommentiert. Jetzt müsse sich zeigen, ob die konjunkturelle Situation tatsächlich so robust sei, wie viele Investoren angenommen hätten.Besonders hart treffe es derzeit die Aktie der Deutschen Lufthansa. Die Sorge um Ausfälle im Reiseverkehr sei groß. Bereits in der vergangenen Woche habe der Konkurrent Air France-KLM mitgeteilt, dass wegen des Coronavirus zwischen Februar und April eine Belastung in Höhe von 150 bis 200 Millionen Euro erwartet werde. Die Langstrecke sei weniger ausgelastet, aber auch im Frachtgeschäft mache sich die Lungenkrankheit bemerkbar, habe es seitens der Franzosen geheißen. Ähnliches würden Marktteilnehmer auch bei der Lufthansa befürchten.Langfristig bleibt "Der Aktionär" aber zuversichtlich. Auch die Dividendenrendite von derzeit mehr als fünf Prozent ist nicht zu verachten, so Marion Schlegel. (Analyse vom 24.02.2020)Mit Material von dpa-AFX