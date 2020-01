Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,715 EUR -0,63% (13.01.2020, 09:32)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,56 EUR -1,83% (13.01.2020, 09:48)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (13.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse der DZ BANK:Mitte des vergangenen Jahres schockte die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ihre Aktionäre mit einer Gewinnwarnung, so Robin Freytag, Bondhändler bei der DZ BANK, in einer aktuellen Veröffentlichung.Vor allem die Tochter Eurowings habe extrem unter dem starken Preiskampf der Billig-Airlines innerhalb Europas gelitten. Zusätzlich hätten Überkapazitäten die Margen belastet. Die Prognoseanpassung habe deutliche Auswirkungen auf den Kursverlauf der Aktie gehabt. Trotz eines allgemein positiven Börsenverlaufs habe die Lufthansa das Jahr im tiefroten Bereich beendet und zu den schlechtesten Aktien im DAX gehört.Dieses Jahr solle sich dieses Trauerspiel nicht wiederholen. Umfassende Maßnahmenpakete sowie Sparprogramme - angefangen von der Reduzierung der Spucktüten bin hin zur Schließung von einzelnen Standorten - sollten bei Eurowings für den finanziellen Turnaround sorgen und die Airline zurück in die Gewinnzone führen. Zudem solle sich die Billigfluglinie zukünftig auf die Kurzstrecke fokussieren, während die Langstrecke unter einem neuen Namen in die Lufthansa übergehen solle. Dies sei aber noch nicht alles. Wie der Verkauf der Catering-Sparte LSG gezeigt habe, sei die Lufthansa auch bereit, sich von weniger profitablen Bereichen zu trennen.Die Konzernspitze von Deutschlands größter Airline sei davon überzeugt, dass die oben beschriebenen Maßnahmen Früchte tragen würden und das Unternehmen weiter wachse. Erst vor wenigen Tagen habe die Lufthansa Group bekannt gegeben, allein in 2020 mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland, Österreich und der Schweiz einstellen zu wollen. Der Schwerpunkt der Neueinstellungen liege mit rund 2.500 beim Bodenpersonal - vor allem in der IT solle deutlich aufgestockt werden.Derzeit werde die Bonität von Lufthansa von den drei Ratingagenturen Moody's, Standard & Poor's und Scope mit den Langfrist-Ratings Baa3, BBB und BBB sowie einem stabilen Ausblick eingestuft. Positiv würden die Ratingagenturen die führende Stellung im Heimatmarkt Deutschland sowie die Marktposition im margenstarken Langstreckengeschäft bewerten. Ebenfalls ein Pluspunkt sei die breite Diversifizierung der Lufthansa über verschiedene Geschäftsbereiche wie z.B. Wartungs- und Reparaturleistungen sowie das Airline-Catering. Risiken würden dagegen allgemein in der Zyklizität der Luftfahrtbranche gesehen. Zudem sei die Profitabilität der Lufthansa geringer als bei den Wettbewerbern. Verantwortlich hierfür sind unter anderem die Verluste der Tochtergesellschaft Eurowings, so die Analysten der DZ BANK zur Lufthansa-Aktie. (Stand vom 10.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link