Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,855 EUR +3,96% (05.11.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,926 EUR +6,06% (04.11.2021, 17:38)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die überraschend guten Zahlen, welche die Lufthansa am Mittwoch präsentiert habe, hätten vielen Experten gefallen. So habe nun die NORD LB die MDAX-Titel von "halten" auf "kaufen" hochgestuft. Darüber hinaus seu das Kursziel deutlich von 6,50 auf 7,30 Euro angehoben worden. Analyst Wolfgang Donie habe betont, dass die Lufthansa positiv habe überraschen können. Mit starken Buchungszahlen und einer komfortablen Liquiditätsausstattung könne die deutsche Fluggesellschaft seiner Ansicht nach guten Mutes in die traditionell schwächere Wintersaison starten.Auch die Deutsche Bank bleibe bullish. So habe deren Analyst Jaime Rowbotham sein Anlagevotum mit "buy" bestätigt. Das Kursziel liege unverändert bei 7,30 Euro. Rowbotham habe betont, dass es für die Kostendisziplin des Konzerns spreche, dass man bei etwas schwächer als erwarteten Umsätzen beim operativen Ergebnis positiv habe überraschen können.Allerdings würden die bullish gestimmten Analysten bei der Lufthansa klar in der Minderheit bleiben. Aktuell würden nur vier der 25 Experten zum Kauf der Aktie raten. Das seien allerdings mittlerweile immerhin so viele wie seit März 2020 nicht mehr.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link