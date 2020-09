Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,332 EUR -1,11% (29.09.2020, 10:33)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,282 EUR -1,75% (29.09.2020, 10:48)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (29.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nachdem der MDAX-Titel in der Vorwoche noch ein neues 17-Jahres-Tief erreicht habe, sei gestern zumindest ein freundlicher Start in die neue Börsenwoche geglückt. Doch die Lage sei weiterhin alles andere als erfreulich für die Lufthansa-Anteilseigner. Die Passagiernachfrage bleibe äußerst schwach. Konzernchef Carsten Spohr habe nun bei "Bloomberg TV Asia" erklärt, dass 2021 wohl auch noch etwa 50 Prozent der Flugzeuge am Boden bleiben dürften. Damit würden dem Konzern nach den tiefroten Zahlen für 2020 auch im nächsten Jahr wieder herbe Verluste drohen.Diese trüben Perspektiven hätten die Experten der britischen Großbank HSBC dazu veranlasst, ihre Ergebnisschätzungen und das Kursziel für die Lufthansa-Aktie anzupassen. Schon zuvor seien die Analysten skeptisch gewesen und hätten die Lufthansa-Aktie mit "reduce" bewertet. Dieses Rating sei nun bestätigt worden. Zudem sei das Kursziel von 2,25 Euro auf 1,50 Euro gesenkt worden.Auch DER AKTIONÄR rät angesichts der sehr ungünstigen Gemengelage aus trüben Aussichten und angeschlagenem Chart nach wie vor klar von einem Investment bei der Lufthansa-Aktie ab, so der Experte Thorsten Küfner. (Analyse vom 29.09.2020)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: