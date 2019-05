Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (15.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch am Mittwoch hätten die Lufthansa-Aktien ihre Talfahrt fortgesetzt. An der Börse gehe die Angst um, der Handelskrieg zwischen den USA und China, steigende Kerosinpreise und der Brexit könnten die Airline-Gewinne langfristig belasten. Zusätzlich zu den Befürchtungen der Analysten spreche ein weiterer Grund gegen den DAX-Titel.Die rückläufige Konjunktur belaste weiterhin das Frachtgeschäft der Lufthansa. Wie "Der Aktionär" berichtet habe, sei der Frachtnutzladefaktor um 8,4 Prozentpunkte auf 59,3 Prozent gesunken. Im Zuge der Ängste um zusätzliche Strafzölle könnte die Frachtsparte weitere Einbußen verzeichnen.Auch die Sorge vor einem ungeregeltem Brexit und möglicherweise steigenden Kerosinpreisen belaste die Aktie weiterhin. Doch im Falle der Lufthansa-Aktie neige die Börse zu übertreiben. Schließlich sei die deutsche Airline weitaus weniger stark vom Brexit betroffen als etwa der britische Konkurrenten British Airways.Kurzfristig orientierte Anleger sollten das Geschehen vorerst weiterhin von der Seitenlinie aus beobachten und nicht in das fallende Messer greifen. Für langfristige Anleger bietet die Deutsche Lufthansa-Aktie dagegen mit einem KGV von 5 eine nach wie vor attraktive Investmentchance, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". Wer bereits investiert sei, beachte den Stoppkurs bei 16,80 Euro. (Analyse vom 15.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.