Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (11.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bei der in der Corona-Krise aktuell florierenden Fracht-Tochter der Lufthansa werde hart um künftige Pilotenstellen gerungen. Die Vereinigung Cockpit (VC) halte dem Konzern schon seit längerem vor, gezielt Geschäft von der Lufthansa Cargo auf die tariflose und damit billigere Gesellschaft Aerologic zu verlagern, ein gemeinsam mit der Deutschen Post betriebenes Joint Venture. Die VC kritisiere nun, dass Lufthansa Cargo bei der Flottenumstellung ein Flugzeug weniger anschaffe als ursprünglich zugesichere.Cargo-Sprecher Andreas Pauker habe am Donnerstag bestätigt, dass es zunächst bei den neun Frachtern vom Typ Boeing 777 bleibe, die bereits im Dienst stünden. Die Anschaffung einer zehnten Maschine sei zwar nicht ausgeschlossen, stehe aber derzeit auch nicht fest, habe er gesagt. Die VC meine hingegen, dass zehn Maschinen zugesagt seien. Zuvor habe das Portal Aero.de berichtet.An jedem Jet würden rund 30 Pilotenstellen hängen, sodass die VC bei 10 Boeing-Maschinen von rund 300 bis 330 Stellen ausgehe. Aktuell seien aber noch rund 450 Piloten für die LH Cargo tätig, die wegen der hohen Fracht-Nachfrage noch vier Jets vom veralteten Typ MD11 länger als geplant in der Flotte gehalten habe. Sie sollten bis Herbst dieses Jahres ausgemustert werden, habe Pauker erklärt.VC-Tarifvorstand Marcel Gröls habe das Vorgehen hart kritisiert und im Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben: "Die LH Cargo ist in der Krise der Fels in der Brandung für den Konzern. Zum Dank soll die Mannschaft verkleinert werden und die tarifvertragslose Schwester Aerologic soll wachsen. Effizienter kann man seine Mannschaft nicht vergraulen."Mutige Anleger, die mit einer nachhaltigen Wiederbelebung des Luftverkehrs rechnen, können nach wie vor an Bord bleiben (Stopp: 8,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.02.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link