Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,115 EUR +1,82% (24.06.2019, 08:56)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,815 EUR (21.06.2019)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach einer äußerst trüben Handelswoche im Zuge der überraschenden Gewinnwarnung, zeichne sich heute bei der Lufthansa-Aktie ein sehr erfreulicher Start in die neue Börsenwoche ab. So würden die Anteilscheine der - gemessen am Umsatz - größten europäischen Fluggesellschaft im vorbörslichen Handel die Liste der größten DAX-Gewinner anführen.Der Grund für den starken Start sei die Nachricht, wonach Lufthansa zukünftig eine andere Dividendenpolitik betreiben werde. Demnach sollten in den kommenden Jahren 20 bis 40 Prozent des Konzerngewinns (bereinigt um Einmaleffekte) an die Aktionäre ausgeschüttet werden.Bislang habe sich die Dividendenpolitik nach dem operativen Gewinn gerichtet. So sollten bisher 10 bis 25 Prozent des EBITs (das stets deutlich höher als der Konzerngewinn gewesen sei) ausgezahlt werden.Anleger sollten weiterhin nicht ins fallende Messer greifen, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Lufthansa-Aktienanalyse. (Analyse vom 24.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link