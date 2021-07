Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,96 EUR +0,46% (28.07.2021, 16:30)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,952 EUR +0,48% (28.07.2021, 16:17)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (28.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Sommer laufe nicht nach dem Geschmack der Lufthansa und anderer Airlines und nun drohe ein erneut schwieriges Wintergeschäft. Denn die EU-Kommission habe offenbar ambitionierte Pläne für die Mindestnutzung von Slots im Winter 2021/2022.Wie "aero.de" berichte, würden die Flughafenbetreiber die Vorschläge als "pragmatisch und angemessen" bewerten. Bei den Fluggesellschaften klinge dies dagegen ganz anders. Hier würden eher Worte wie "verfrüht und realitätsfern" dominieren. So habe Willie Walsh, Chef des Airline-Verbands IATA beklagt, die EU-Kommission habe "jeden Bezug zur Realität verloren". Seiner Ansicht würden die Pläne zu einer Teilrückkehr zur Mindestnutzung von Slots zu einer unnötigen Belastung sämtlicher Fluggesellschaften führen. Die Lufthansa rechne bei Umsetzung dieser Pläne beispielsweise damit, dass es im Winter Leerflüge auf breiter Front geben werde, um die - in normalen Zeiten - wertvollen Slots nicht zu verlieren.Die Folgen dieser historischen Krise der Luftfahrtbranche dürften dem MDAX-Konzern noch lange Zeit belasten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: