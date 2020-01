Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Im Mai dürften die Aktionäre des deutschen Luftverkehrskonzerns aktuellen Analystenprognosen zufolge eine Dividende von 0,80 Euro je Aktie erhalten. Daraus würde sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau eine satte Rendite von 5,5% errechnen. Dies dürfte zahlreiche Dividendenjäger hellhörig werden lassen. Lohne sich jetzt der Kauf?Angesichts der starken Marktstellung, der mittel- bis langfristig guten Perspektiven sowie der soliden Bilanz sei die Lufthansa ein durchaus attraktives Investment. Zumal die Bewertung mit einem KGV von 5 und einem KBV von 0,7 sehr günstig sei. Andererseits könnte es sich für noch nicht investierte Anleger womöglich lohnen, etwas abzuwarten. Denn das aktuelle Sentiment sei für Luftfahrt-Aktien wie die Lufthansa einfach schwierig. Abgesehen von den Ängsten um eine mögliche Ausbreitung des Corona-Virus würden sich zahlreiche Investoren auch davor sorgen, dass strengere Umweltschutzauflagen die Fluggesellschaften künftig belasten könnten."Der Aktionär" bleibe mittel- bis langfristig absolut optimistisch für die Lufthansa-Aktie gestimmt. Wer den Blue Chip im Depot habe, sollte dabeibleiben. Wer noch nicht investiert sei, hae aktuell jedoch keine Eile - zumal die Hauptversammlung der Lufthansa ohnehin erst am 5. Mai stattfinde, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.01.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link