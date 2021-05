Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (27.05.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: SKS-Formation vs. fallender Keil - AktiennewsDie Aktie der Deutschen Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) steigt am Donnerstag um 1,19% auf 10,40 Euro und kann sich damit etwas von dem Rückschlag der vergangenen Woche erholen, so die Experten von XTB.Es gebe jedoch zwei unterschiedliche Chartformationen, die den zukünftigen Kursverlauf bestimmen könnten, sodass Händler flexibel bleiben sollten. Während die Käufer mit dem fallenden Keil und der Tatsache argumentieren würden, dass das Tief vom April nicht unterschritten worden sei, würden die Verkäufer eine Gefahr durch die SKS-Formation sehen. Die Nackenlinie sei bereits unterschritten worden und durch die tiefere Eröffnung vom vergangenen Freitag sei die Aktie unter die 200-Tage-Linie (EMA) gefallen. Langfristig werde es erst wieder bullisch, wenn ein Ausbruch aus der breiten Seitwärtsrange (7,00 bis 12,30 Euro) erfolge.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:10,428 EUR +1,56% (27.05.2021, 14:31)