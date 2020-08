Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (13.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Es seien derzeit richtig harte Verhandlungen, die zwischen der Lufthansa und den Gewerkschaften Ufo (zuständig für das Kabinenpersonal), ver.di (hauptsächlich das Bodenpersonal) und Cockpit (Piloten-Gewerkschaft) geführt würden. Immer wieder gebe es kleinere Fortschritte, aber dazwischen auch klare Rückschläge. Morgen könnte zumindest in einem Bereich endlich der Durchbruch gelingen.So habe gestern die Gewerkschaft Ufo ihren Mitgliedern empfohlen, den Vorschlag der Lufthansa anzunehmen. Die Urabstimmung laufe noch bis morgen 24:00 Uhr.Bei den Gesprächen mit den anderen beiden Gewerkschaften Cockpit und ver.di würden sich die Verhandlungen hingegen noch weiter hinziehen. Hier gebe es zahlreiche Punkte, an denen es momentan noch hake.Deswegen und vor allem wegen der eher trüben Aussichten für das Passagiergeschäft rät "Der Aktionär" nach wie vor davon ab, bei der Lufthansa-Aktie einzusteigen, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 13.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.