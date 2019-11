Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (07.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa wolle trotz des seit heute laufenden Flugbegleiter-Streiks und des anhaltenden Preiskampfes im europäischen Luftverkehr keine weiteren Abstriche bei ihrem Gewinnziel machen. Demnach solle der operative Gewinn (bereinigtes EBIT) in diesem Jahr wie geplant bei 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro liegen.Vorstandschef Carsten Spohr habe sein Gewinnziel bereits Ende Juni gekappt. Nachdem die zuletzt gebeutelte Billigtochter Eurowings erste Fortschritte gemacht habe, habe das Management nun weitere Sparprogramme für die Töchter Austrian, Brussels Airlines und Lufthansa Cargo angekündigt.Im wichtigen Sommerquartal habe die Lufthansa trotz eines Gewinnrückgangs im Tagesgeschäft insgesamt besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um zwei Prozent auf knapp 10,2 Milliarden Euro gestiegen. Der operative Gewinn sei hingegen um acht Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro zurückgegangen. Analysten hätten im Vorfeld mit einem Umsatz von 10,1 Milliarden Euro und einem operativen Ergebnis von 1,2 Milliarden Euro gerechnet.Unter dem Strich habe der Konzern mit 1,15 Milliarden Euro sogar vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor verdient, da sich Geschäfte zur Preisabsicherung positiv auf das Ergebnis ausgewirkt hätten.Allerdings sollten weiterhin nur mutige Anleger beim DAX-Titel zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne bei 12,40 Euro belassen werden. (Analyse vom 07.11.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link