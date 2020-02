Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (31.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Passagiere der Lufthansa könnten aufatmen: Bei der Fluggesellschaft seien weitere Streiks des Kabinenpersonals vorerst nicht mehr möglich. Das Unternehmen habe mit der Kabinengewerkschaft Ufo ein umfassendes Schlichtungsabkommen vereinbart samt einer Friedenspflicht bis zum Ende des Verfahrens, wie beide Seiten am Freitag gemeinsam mitgeteilt hätten. Sie solle von einer Mediation und einem außergerichtlichen Güteverfahren begleitet werden, um auch außertarifliche Streitigkeiten beilegen zu können.Der Vereinbarung seien drei Streikwellen mit zusammen rund 2.000 Flugausfällen und monatelange Verhandlungen zwischen den tief zerstrittenen Tarifparteien vorausgegangen. Ein Wende sei erst mit dem Einstieg des neuen Lufthansa-Personalvorstands Michael Niggemann gelungen.Mit dem Einstieg in die Schlichtung seien für die rund 22.000 Lufthansa-Flugbegleiter sofortige Verbesserungen verbunden. So würden die Stop-Over-Aufenthalte in Japan und Südkorea wieder verlängert und die Beschäftigten würden eine Sonderzahlung von je 1.500 Euro erhalten.Neben Tarifthemen zu Arbeitsbedingungen, Renten und Entgelten hätten die langen Auseinandersetzungen zwischen den streitenden Parteien einige Konflikte hinterlassen. Es gehe unter anderem um persönliche Klagen der Lufthansa und damit verbundene Haftungsfragen gegen frühere und aktuelle Vorstände der Gewerkschaft. Auch sei der frühere Ufo-Chef Baublies aus Lufthansa-Diensten entlassen worden.Der Einstieg in die Schlichtung und die damit verbundene Friedenspflicht sei für die Lufthansa natürlich positiv zu werten. "Der Aktionär" bleibt für die günstig bewertete Aktie mittel- bis langfristig zuversichtlich gestimmt. Aktuell ist aber das Marktumfeld schwierig und das Chartbild eher trüb, weshalb Anleger unbedingt den Stopp bei 13,40 Euro beachten sollten, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 31.01.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link